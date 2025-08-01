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Общество

Свыше 430 000 зараженных немецких луковиц цветов уничтожат в Псковской области

01.08.2025 15:45|ПсковКомментариев: 0

При карантинном фитосанитарном контроле импортных партий луковиц крокуса и тюльпанов в общем количестве 434 800 штук, выращенных в Германии, выявили карантинный объект на складе временного хранения в Псковской области с 28 по 31 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

По всем морфологическим признакам цветы были заражены западным цветочным трипсом (FrankliniellaoccidentalisPerg.), что было подтверждено лабораторной экспертизой. Это четвертый случай заражения импортных луковиц, общее количество зараженных цветов с начала года составило 512 800 штук. Луковицы цветов перевозились из стран Прибалтики в ряд российских городов.

Выпуск партий на территорию Российской Федерации запрещён, растительная продукция по решению собственников будет уничтожена.

Источник: Псковская Лента Новостей
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