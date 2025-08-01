Общество

Определен график работы депутатов в псковской приемной «Единой России» на август

Стал известен график работы депутатов на август в региональной общественной приемной «Единой России», расположенной на улице Гоголя, 9 в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

Первую встречу этого месяца с псковичами проведет депутат Псковской городской Думы, председатель регионального общественного совета проекта «Женское Движение Единой России» Алеся Михачева. Она выслушает граждан 5 августа.

Два дня подряд, 5 и 6 августа, прием проведет депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Российское село» Андрей Козлов.

7 августа со своими проблемами и предложениями можно будет обратиться к депутату ПОСД Анастасии Повторейко, 12 августа – к региональному парламентарию Александру Братчикову, 13 и 14 августа – к народному избраннику Виктору Антонову, 19, 20, 21 августа – руководителю фракции «Единая Россия» в областном парламенте, координатору партпроекта «Новая школа» Армену Мнацаканяну. 26 и 27 июля обращения псковичей рассмотрят депутаты ПОСД Ирина Толмачева и Игорь Дитрих, соответственно.

28 августа на вопросы граждан ответит заместитель секретаря псковского отделения «Единой России», председатель областного Собрания депутатов Александр Котов.

Также в этом месяце посетителей в общественной приемной будут ждать депутаты Псковской городской Думы: 6 августа – Алексей Форш, 7-го – Денис Иванов, 12-го – Юлия Пожидаева, 13-го – Константин Болотин, 14-го – Юрий Бурлин, 19-го – Любовь Николаева, 20-го – Григорий Стороненков, 21 августа – Евгений Васильев, 26-го – Сергей Гаврилов, 27 августа – Галина Неваленная, которая курирует работу общественных советов партпроектов «Старшее поколение» и «Здоровое будущее», 24-го – Анна Дмитриева.

Депутаты областного Собрания будут принимать граждан с 10:00 до 12:00, а Псковской городской Думы – с 14:00 до 17:00. Предварительная запись возможна по телефону в Пскове 66-25-12.

С подробным графиком приемов по вопросам реализации народной программы можно ознакомиться здесь.