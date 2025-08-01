Общество

Свыше 100 человек в Псковской области пострадали от укусов клещей за неделю

С 24 по 30 июля в медицинские организации Псковской области по поводу присасывания клещей обратились 104 человека, в том числе 28 детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора.

С начала сезона от клещей пострадало 2614 человека, в том числе детей – 671.

По состоянию на 30 июля количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (2614 человек) на 12,9% меньше, в том числе детей (671) – на 8,5% меньше среднемноголетних недельных данных за 2014-2024 гг. (исключая 2020 и 2021 гг. ковидного периода).

За аналогичный период 2024 года количество обратившихся составило 1998 человек, в том числе детей – 566.

С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» и медицинских организаций исследовано 2875 клещей, из них снятых с пострадавших – 2016 (за неделю 63), из природных биотопов – 859.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,07%;

иксодовым клещевым боррелиозом – 16,9%;

моноцитарным эрлихиозом человека – 1,77%;

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,22%.

В 2025 году зарегистрировано два случая клещевого вирусного энцефалита, у 1 взрослого и 1 ребенка, 3 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у взрослых.

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За январь-июнь 2025 года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 1395 человек, в том числе детей – 183, ревакцинированы 2067 человек, в том числе детей – 100.

Завершено проведение акарицидных обработок, обработано 675 га, в том числе в летних оздоровительных лагерях – 190 га.