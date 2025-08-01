Общество

Стало известно, кто выйдет на пенсию в 2026 году

В 2026 году на пенсию в России смогут выйти граждане, достигшие определенного возраста, имеющие достаточный стаж и количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

«В 2026 году для назначения страховой пенсии по старости необходимо будет, во-первых, достигнуть пенсионного возраста в 64 года (мужчины) или 59 лет (женщины)», — указал эксперт.

Кроме того, важно иметь страховой стаж не менее 15 лет и минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, пишет «Прайм».

Как пояснил Виноградов, количество стажа и баллов одинаково для мужчин и женщин.