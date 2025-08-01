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Михаил Ведерников: Годовщина ВДВ – особенный праздник для Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с 95-й годовщиной со дня образования Воздушно-десантных войск всех, чья жизнь и судьба связаны с ВДВ. Видео поздравления он выложил в своем Telegram-канале.

«Годовщина ВДВ – особенный праздник для Псковской области. Наша 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия – это одно из наиболее эффективных соединений Вооруженных Сил России», - сказал Михаил Ведерников.

Кто бы ни бросал вызов России, наши десантники стеной встают на защиту Родины. С преданностью и стойкостью находятся на страже безопасности нашего государства, подчеркнул губернатор.

«Благодарю вас за службу и верность Отечеству. Желаю сил, крепкого здоровья и воинской удачи!Слава ВДВ! Победа будет за нами!» - заключил глава региона.