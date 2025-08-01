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Общество

День Воздушно-десантных войск России отмечают 2 августа

02.08.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно 2 августа в России отмечается славная дата — День Воздушно-десантных войск (День ВДВ), установленная указом президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» как памятный день, призванный способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы и установленный в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.

Воздушно-десантные войска — «крылатая пехота», «голубые береты» — какими только эпитетами не награждали гвардейцев-десантников, но всегда, во все времена и при любых обстоятельствах неизменно оставались сила, мужество и надежность людей, живущих по принципу: «Никто, кроме нас!». И сегодня более миллиона россиян, носивших в свое время голубые береты, а также проходящих службу в Воздушно-десантных войсках в настоящее время, отметят свой праздник — День ВДВ.

История Воздушно-десантных войск (ВДВ) берет свое начало 2 августа 1930 года — тогда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, их огромные возможности, связанные с быстрым охватом противника по воздуху, пишет calend.ru.

Формирование авиадесантных частей, положившее начало массовому развертыванию этого рода войск, началось в 1932 году. Уже в начале 1933 года в Белорусском, Украинском, Московском и Приволжском военных округах были сформированы авиационные батальоны особого назначения. К лету 1941 года закончилось укомплектование личным составом пяти воздушно-десантных корпусов численностью 10 тысяч человек каждый.

В последующие годы свои навыки десантники отрабатывали во время многочисленных учений. Но также огромный опыт они получили и в реальных боях: в сражении у Халхин-Гола, во время советско-финской войны и, конечно, на передовой в годы Великой Отечественной войны, где не раз проявляли массовый героизм, за что все воздушно-десантные соединения получили почетный статус «гвардейские», а тысячи бойцов были удостоены почетными наградами и званием Герой Советского Союза.

И в дальнейшем десантники продолжили выполнять важнейшие задачи в рамках различных военных действий, принимали участие в действиях в «горячих точках» как на территории страны, так и за рубежом, а также — в крупных операциях в качестве миротворцев.

Одной из самых тяжелых потерь в истории современных ВДВ стала гибель 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии в марте 2000 года, когда подразделение, предотвратило прорыв 2,5 тысяч боевиков, уничтожив свыше 700 бандитов.

Сегодня Воздушно-десантные войска (ВДВ) — род войск Вооруженных Сил РФ, являющийся средством Верховного Главнокомандования ВС и предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций, а также по прикрытию (обороне) отдельных направлений, районов, открытых флангов, блокированию и уничтожению высаженных воздушных десантов, прорвавшихся группировок противника и выполнения других задач.

Десантники вписали немало ярких страниц в историю российской армии. С первого дня своего существования ВДВ стали войсками «передового рубежа», способными выполнить любую задачу. Их доблесть и отвага, беззаветная преданность Родине навечно овеяны неувядаемой славой.

«Голубые береты» там, где наиболее опасно, где нужны высокая боевая выучка, отличная физическая подготовка и отвага, будь то миротворческая миссия или участие в антитеррористической операции. В мирное время ВДВ выполняют основные задачи по поддержанию боевой и мобилизационной готовности на уровне, обеспечивающем их успешное применение по предназначению. И сегодня воины-десантники вызывают уважение и восхищение, как у ветеранов, так и у молодых людей, готовящихся к службе в армии.

Традиционно в этот день повсеместно в российских городах проходят памятные и праздничные мероприятия, устраиваются показательные выступления воинов-десантников и парашютистов, демонстрация военной техники, которая находится на вооружении в ВДВ, встречи с ветеранами ВДВ, благотворительные акции и народные гулянья.

Источник: Псковская Лента Новостей
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