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Общество

Наставник по бизнесу назвала препятствия, мешающие открыть собственный бизнес

02.08.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Собственный бизнес – это престижное, но рискованное дело, признают эксперты. Какие страхи испытывает человек, уходя из найма и начиная работать на себя, объяснила предприниматель, наставник по бизнесу Лиана Давидян. По ее словам, в первую очередь, это –страх потерять стабильный доход.

«Люди привыкли получать четко, условно 5 и 20 числа зарплату. Они понимают, какая там будет сумма, они знают ее, они уже рассчитывают свои расходы. И имея постоянный, регулярный и гарантированный заработок можно в целом планировать свою жизнь и иметь некое чувство стабильности, чего собственный бизнес конечно дать не может, особенно на первых порах», – отметила Лиана Давидян.

Вторая причина – некорректная самооценка, продолжила наставник по бизнесу.

«Чаще всего бывает некоторое преувеличение и некорректная, неадекватная самооценка, потому что люди считают, что легко и просто открыть собственный бизнес. Но на самом деле, это большое препятствие, потому что некомпетентность, незнание, отсутствие опыта или искаженное понимание позиции предпринимателя приводит к разрушению бизнеса», – предупредила эксперт.

Также, по ее мнению, мешает открытию собственного бизнеса отсутствие стартового капитала, пишет радио Sputnik.

«Несмотря на то, что все постоянно говорят о том, что можно взять кредиты и открыть собственное дело. Открывать дело на кредитные деньги – максимально рискованное предприятие», – считает Лиана Давидян.

Кроме очевидных страхов и препятствий, есть и неочевидные, добавила эксперт.

«Общаясь с большим количеством людей, я обнаружила, что есть люди, которым очень важен статус наемного работника, некая идентичность, сказать: "Я работаю в "Газпроме" или я работаю на "Мосфильме". Это некая социальная роль, которая для человека важна и люди ею дорожат, ценят и держаться за нее. Другая причина и страх – это вообще отсутствие способностей нести ответственность, потому что в найме всегда есть начальник, который в целом несет ответственность за весь процесс. И если что-то не нравиться можно просто уволиться. Из собственного бизнеса уволиться нельзя, – заключила Давидян.

Источник: Псковская Лента Новостей
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