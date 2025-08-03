Общество

Памятник княгине Ольге открыли у псковского аэропорта

Памятник княгине Ольге открыли у псковского аэропорта 5 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Чин освящения совершил митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

В церемонии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель благотворительного фонда «Христианское милосердие», председатель Международной общественной организации «Императорское православное палестинское общество» Сергей Степашин, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, член Попечительского совета благотворительного фонда «Христианское милосердие» Юрий Чиханчин, заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко, директор аэропорта Артём Тарасов, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, вице-губернатор Псковской области Ольга Тимофеева, сенатор Алексей Наумец и другие гости.

История древнего Пскова с ее первых страниц связана с именем княгини Ольги. В древнейшей летописи «Повесть временных лет» и Ольга, и Псков впервые упоминаются одновременно: под 6 411 годом от сотворения мира (903 год от Рождества Христова) сообщалось, что возмужавшему князю Игорю Рюриковичу привели жену Ольгу от Плескова. Имя покровительницы Пскова святой Ольги занимает особое место в истории России: первая женщина-правитель, мудрый политик, символ государственной мощи и духовного единства.

В соответствии с поручением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова разработана концепция установки памятника Святой равноапостольной Великой княгине Ольге в Псковском международном аэропорту «Княгиня Ольга». Концепция была согласована митрополитом Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии Тихоном (Шевкуновым).

В декабре 2024 года концепция одобрена на заседании градостроительного совета Пскова. Эскиз и место установки памятника утверждены решением Псковской городской Думы в марте 2025 года.

Автором памятника является известный российский скульптор, член Московского союза художников Виталий Шанов. Скульптор создал для Псковской области памятники «Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва, бабушке в Печорах и скульптурную композицию «Собор Псково-Печерских святых».

Памятник княгине Ольге - художественное произведение, отлитое из бронзы с патинированием, представляет собой фигуру святой, стоящей на постаменте символической формы купели в стиле древнерусской архитектуры с текстом. Княгиня Ольга облачена в византийское одеяние с иконографическими складками, украшенном орнаментами с христианскими символами, ее голову венчает византийский царский венец и крест, дополнительно украшенные благородными камнями с обработкой византийского типа. Благословляющий жест святой, по замыслу автора, символически встречает путешественников на Псковской земле

и благословляет в добрый путь.

Надпись на постаменте: «Святая равноапостольная княгиня Ольга». Высота памятника: 4,5 м.

В 2024 году в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» выполнены работы по ремонту улицы Германа, а также привокзальной площади Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» (оборудована зона безопасности, парковка, автобусная остановка, освещение, благоустройство).

Напомним, в Пскове уже есть два памятника княгине Ольге, которая, по преданию, родилась в Выбутах - недалеко от Пскова. С именем княгини легенды связывают и основание первого Свято-Троицкого собора - главного храма Псковской земли.

Работа скульптора Вячеслава Клыкова была открыта на Октябрьской площади 23 июля 2003 года в дни празднования 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи. Днем ранее напротив гостиницы «Рижская» был открыт другой памятник княгине Ольге - работы скульптора Зураба Церетели.