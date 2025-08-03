Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Мошенники под видом операторов
вкусно и полезно плавленый сыр
инфографика регистрируем ТОС
Господин Рейтингомер
Псков летние террасы
новые возможности приобретения жилья в Пскове
Вакансии в «Россетях»
Вкусно и полезно гастрогид по Псковской области
Бизнес в Великих Луках
ПЛН 25 лет
помощь фермерам СОБЫТИЕ
Три кита успеха
Сыр и сидр
Комфортные и безопасные
Лев в клетке
 
 
 
ещё Общество 03.08.2025 19:260 На Северо-Западе рабочая неделя стартует аномально тёплой погодой 05.08.2025 15:060 Памятник княгине Ольге открыли у псковского аэропорта  05.08.2025 15:000 Порядка 30 деревьев высадят на улице Некрасова в Пскове 05.08.2025 14:500 Особой популярностью у гостей псковского кафе «Наше место» пользуются пицца и шаверма  05.08.2025 14:270 Умерла педагог великолукской школы №13 Тамара Горелик 05.08.2025 13:350 Вырубка деревьев на улице Некрасова в Пскове запланирована на участке до Советской
 
 
 
Самое популярное 30.07.2025 15:470 Отпевание умершего на приеме врача порховской больницы пройдет в Троицком соборе 29.07.2025 12:460 Порховский терапевт скончался во время приема 03.08.2025 14:212 В Псковском районе сбит ещё один вражеский БПЛА 03.08.2025 08:534 Над деревней Неёлово в Псковском районе сбит БПЛА 31.07.2025 16:350 «Дикая аномалия»: в пушкиногорской деревне Бугрово выпал снег и снесло крыши
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Памятник княгине Ольге открыли у псковского аэропорта 

05.08.2025 15:06|ПсковКомментариев: 0

Памятник княгине Ольге открыли у псковского аэропорта 5 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Чин освящения совершил митрополит Псковский и Порховский Матфей. 

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

В церемонии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель благотворительного фонда «Христианское милосердие», председатель Международной общественной организации «Императорское православное палестинское общество» Сергей Степашин, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, член Попечительского совета благотворительного фонда «Христианское милосердие» Юрий Чиханчин, заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко, директор аэропорта Артём Тарасов, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, вице-губернатор Псковской области Ольга Тимофеева, сенатор Алексей Наумец и другие гости. 

История древнего Пскова с ее первых страниц связана с именем княгини Ольги. В древнейшей летописи «Повесть временных лет» и Ольга, и Псков впервые упоминаются одновременно: под 6 411 годом от сотворения мира (903 год от Рождества Христова) сообщалось, что возмужавшему князю Игорю Рюриковичу привели жену Ольгу от Плескова. Имя покровительницы Пскова святой Ольги занимает особое место в истории России: первая женщина-правитель, мудрый политик, символ государственной мощи и духовного единства.

В соответствии с поручением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова разработана концепция установки памятника Святой равноапостольной Великой княгине Ольге в Псковском международном аэропорту «Княгиня Ольга». Концепция была согласована митрополитом Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии Тихоном (Шевкуновым).

 

В декабре 2024 года концепция одобрена на заседании градостроительного совета Пскова. Эскиз и место установки памятника утверждены решением Псковской городской Думы в марте 2025 года. 

Автором памятника является известный российский скульптор, член Московского союза художников Виталий Шанов. Скульптор создал для Псковской области памятники «Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва, бабушке в Печорах и скульптурную композицию «Собор Псково-Печерских святых».

Памятник княгине Ольге - художественное произведение, отлитое из бронзы с патинированием, представляет собой фигуру святой, стоящей на постаменте символической формы купели в стиле древнерусской архитектуры с текстом. Княгиня Ольга облачена в византийское одеяние с иконографическими складками, украшенном орнаментами с христианскими символами, ее голову венчает византийский царский венец и крест, дополнительно украшенные благородными камнями с обработкой византийского типа. Благословляющий жест святой, по замыслу автора, символически встречает путешественников на Псковской земле 
и благословляет в добрый путь.

Надпись на постаменте: «Святая равноапостольная княгиня Ольга». Высота памятника: 4,5 м.

В 2024 году в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» выполнены работы по ремонту улицы Германа, а также привокзальной площади Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» (оборудована зона безопасности, парковка, автобусная остановка, освещение, благоустройство).

Напомним, в Пскове уже есть два памятника княгине Ольге, которая, по преданию, родилась в Выбутах - недалеко от Пскова. С именем княгини легенды связывают и основание первого Свято-Троицкого собора - главного храма Псковской земли.

Работа скульптора Вячеслава Клыкова была открыта на Октябрьской площади 23 июля 2003 года в дни празднования 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи. Днем ранее напротив гостиницы «Рижская» был открыт другой памятник княгине Ольге - работы скульптора Зураба Церетели.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете качество уборки Пскова летом?
В опросе приняло участие 58 человек
05.08.2025, 15:090 Суд признал кафе «Чайхана Бухара» в Великих Луках самовольной постройкой 05.08.2025, 15:060 Памятник княгине Ольге открыли у псковского аэропорта  05.08.2025, 15:000 Порядка 30 деревьев высадят на улице Некрасова в Пскове 05.08.2025, 14:500 Особой популярностью у гостей псковского кафе «Наше место» пользуются пицца и шаверма 
05.08.2025, 14:390 Срок содержания экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной под стражей продлили на 2 месяца 05.08.2025, 14:360 Утечка произошла на теплосетях возле дома №18 по улице Максима Горького в Пскове 05.08.2025, 14:270 Умерла педагог великолукской школы №13 Тамара Горелик 05.08.2025, 14:200 Министр культуры о гастролях в «Михайловском»: Наши уникальные театральные школы обретают новых поклонников
05.08.2025, 14:110 На вечернюю пробежку «5 вёрст» приглашают псковичей 05.08.2025, 13:350 Вырубка деревьев на улице Некрасова в Пскове запланирована на участке до Советской 05.08.2025, 13:070 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Проблемы «зеленой» политики в Пскове. Сохранить нельзя вырубить? 05.08.2025, 12:560 В салонах МегаФона начали работу мини-офисы банка «Солидарность»
05.08.2025, 12:460 Более 500 заявок подано на ДЭГ на сентябрьские выборы в Псковской области 05.08.2025, 12:440 Открытие памятника святителю Тихону в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 05.08.2025, 12:410 «Кузница»: Проблемы «зеленой» политики в Пскове. Сохранить нельзя вырубить? 05.08.2025, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса»: «Наше место» в «сердце» Пскова
05.08.2025, 12:250 17-летний пешеход сбит в Пскове при переходе в неположенном месте 05.08.2025, 12:230 Задержан водитель автобуса, допустивший столкновение с поездом в Ленобласти 05.08.2025, 12:200 Смертельный пожар в Пустошкинском районе произошел на территории монастыря 05.08.2025, 12:150 Представители псковского отделения «Деловой России» посетили центральный офис объединения
05.08.2025, 12:130 Спортивного комментатора Александра Гришина насмерть сбила электричка 05.08.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» об итогах выдвижения кандидатов 05.08.2025, 11:580 Лекцию о художнике-нонконформисте Алексее Аникеенке прочтут в Пскове 9 августа 05.08.2025, 11:520 Мошенники украли более четырёх миллионов рублей у жителей Пскова и Великих Лук
05.08.2025, 11:480 Сигнал «Внимание всем» услышат псковичи 6 августа 05.08.2025, 11:440 Большинство респондентов ПЛН считают, что законодательные инициативы не изменят демографическую ситуацию в стране 05.08.2025, 11:400 Тройное ДТП с двумя пострадавшими произошло в Великих Луках 05.08.2025, 11:260 «Дело вкуса»: «Наше место» в «сердце» Пскова
05.08.2025, 11:230 Сергей Степашин: Патриарх Тихон начал свое служение в сложное время 05.08.2025, 11:090 На концерте в честь Дня железнодорожника в Пскове выступил Игорь Наджиев 05.08.2025, 11:010 Белорусский аналог «Фикс прайса» откроют в Пскове 05.08.2025, 10:580 «Гайд-парк»: Председатель облизбиркома Игорь Сопов об итогах выдвижения кандидатов
05.08.2025, 10:460 Памятник святителю Тихону торжественно открыли в Пскове 05.08.2025, 10:410 У некоторых лесных озер нашествие людей напоминает экологическую катастрофу — псковские спасатели  05.08.2025, 10:250 Юных псковичей и их родителей приглашают на летние мастер-классы 05.08.2025, 10:140 Росгвардейцы задержали в Пскове подозреваемого в краже продуктов
05.08.2025, 10:050 В Пскове 82% студентов дневных отделений вузов уверены, что должны параллельно работать — опрос  05.08.2025, 09:550 Садовый дом сгорел в невельских Опухликах 05.08.2025, 09:430 К 100-летию блаженной кончины святителя Тихона запустили интернет-портал  05.08.2025, 09:320 Жилой дом на две семьи горел в Печорах
05.08.2025, 09:310 Банки массово отказывают россиянам в реструктуризации долгов 05.08.2025, 09:150 В псковской церкви Николы со Усохи реставраторы приступили к оштукатуриванию стен южного придела 05.08.2025, 09:000 Почти 130 малых городов в России могут исчезнуть 05.08.2025, 08:400 Замужняя женщина с детьми является среднестатистическим портретом коллектора - аналитики
05.08.2025, 08:170 «Смертность» бизнеса в 1,5 раза превысила его «рождаемость» в 2025 году 05.08.2025, 08:000 МВД опровергло возможное ограничение срока службы легковых автомобилей 30 годами 05.08.2025, 07:300 Эксперт рассказал, из-за чего чаще всего происходят аварии в энергосистеме 05.08.2025, 07:000 Международный день светофора отмечают 5 августа
05.08.2025, 00:000 В Пскове водитель иномарки после ДТП отказался от проверки на алкоголь 04.08.2025, 22:000 Псковские госслужащие представили регион на Всероссийском форуме «Территория смыслов» 04.08.2025, 21:350 Аукцион по модернизации коммунальной инфраструктуры на 205 миллионов рублей стартовал в Пушкинских Горах 04.08.2025, 21:101 Любовь Трифонова: Работы на Екатерининской площади в Новоржеве завершены
04.08.2025, 20:400 Гдовский суд не поддержал исковые требования кандидата на пост главы района Дмитрия Поршнева 04.08.2025, 20:350 Мощи Патриарха Московского и всея Руси Тихона привезут в Троицкий собор Пскова 13 августа 04.08.2025, 20:340 Два ребенка попали в реанимацию после ДТП с аквапланированием на трассе Петербург – Псков 04.08.2025, 20:110 Рейтингомер: взятка от бизнесвумен, глава с триммером и чиновничья глупость. ВИДЕО
04.08.2025, 19:500 Великолукская команда «Спартак – Марьино» победила в международном турнире по мини-футболу 04.08.2025, 19:300 Что грозит россиянам за самовольную постройку, рассказал юрист 04.08.2025, 19:070 Сотрудники социальных учреждений Псковской области обсудили вопросы организации волонтерской работы 04.08.2025, 18:450 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 5 августа
04.08.2025, 18:240 Рейтингомер: взятка от бизнесвумен, глава с триммером и чиновничья глупость 04.08.2025, 18:200 Знакомьтесь, TENET T8 – городской кроссовер 04.08.2025, 18:170 «Постскриптум»: Атака беспилотников, последствия непогоды и повышение налога на самозанятых. ВИДЕО 04.08.2025, 18:140 Акция «Зарядка со стражем порядка!» началась в Псковской области
04.08.2025, 18:120 Глава диспетчерской «Горводоканала» о находках в канализации Пскова и помощи «ливневкам» 04.08.2025, 18:080 Завершилась регистрация кандидатов на муниципальные выборы в Псковской области 04.08.2025, 17:590 МТС открыла в Псковской области предзаказ на смартфоны серии HUAWEI Pura 80 Ultra и HUAWEI Pura 80 Pro 04.08.2025, 17:560 Антон Мороз: Перекрёсток улиц Инженерной и Индустриальной стал удобнее и безопаснее
04.08.2025, 17:530 «ГорДозор»: Псков туристический? ВИДЕО 04.08.2025, 17:521 Жителям нескольких районов Псковской области отказали в проведении референдума 04.08.2025, 17:480 Более 40 тонн известкового камня приобрели для реставрации Порховской крепости 04.08.2025, 17:450 Движение на улице Максима Горького в Пскове ограничат для укладки асфальта
04.08.2025, 17:430 «Беседка»: Куда звонить, если в кране нет воды? ВИДЕО 04.08.2025, 17:310 «Горводоканал» Пскова благодарен жителям за бдительность — диспетчерская 04.08.2025, 17:220 Клуб исторической реконструкции из Нижнего Новгорода примет участие в празднике «Воевода Шуйский» в Пскове 04.08.2025, 17:180 Два человека пострадали при столкновении трех автомобилей на въезде в Псков. ФОТО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru