Общество

Обучающие семинары будут проводиться в псковском центре реабилитации ветеранов СВО

Управление Федеральной службы исполнения наказания России по Псковской области посетил заместитель председателя Общественного совета при ФСИН России Михаил Хасьминский, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

В рамках визита в Псковскую область представитель Общественного совета при ФСИН России, руководитель центра кризисной психологии Михаил Хасьминский встретился с начальником регионального УФСИН Виктором Леоновым и заместителем Дмитрием Алексеевым. Основной темой обсуждения стали вопросы, касающиеся работы пенитенциарного ведомства в контексте закона о пробации и оказания поддержки участникам СВО.

В мероприятии также приняли участие Надежда Васильева, возглавляющая региональный филиал фонда «Защитники Отечества», представитель духовенства, юристы, начальники профильных служб УФСИН.

Михаил Хасьминский поделился информацией о подготовке к открытию в Псковской области Центра реабилитации участников специальной военной операции, рассказал о его целях и перспективах развития. В ходе беседы рассматривалась инициатива о проведении на базе Центра обучающих семинаров для сотрудников УИС. Отдельное внимание было уделено вопросам реализации законодательства о пробации в отношении участников СВО. Надежда Васильева выразила признательность за эффективное взаимодействие в этой сфере, отметив готовность ведомства к содействию.

Начальник УФСИН Виктор Леонов, приветствуя гостей, подчеркнул значимость данной встречи для укрепления партнерских связей в вопросах поддержки участников спецоперации. Стороны пришли к договоренности о продолжении сотрудничества и координации действий в этом направлении.