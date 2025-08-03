Общество

Луна покраснеет 7 сентября

Полное затмение Луны произойдёт во время полнолуния в грядущем сентябре, в этот момент оттенок естественного спутника Земли станет из-за этого красноватым, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

«В полнолуние сентября произойдет полное лунное затмение и Луна, оказавшись в тени Земли, изменит свою окраску. Ее оттенок будет красноватым. Измененный цвет Луна приобретает только во время полных лунных затмений, когда заходит в тень Земли и освещается лучами Солнца, которые прошли через атмосферу нашей планеты», - сообщили в пресс-службе.

При этом там уточнили, что в зависимости от состояния земной атмосферы Луна может принять разные цвета - от темно-коричневого, до светло-красного.

Ближайшее полное затмение Луны произойдёт 7 сентября 2025 года с 18.28 по 23.55. Полностью Луна будет скрыта тенью Земли с 20.31 до 21.53. Максимальная фаза затмения будет наблюдаться в 21.12 и составит 1,368. Все фазы затмения будут видны не только в России, но и на территориях Европы, Азии, Африки, Антарктиды, Австралии и Океании, пишет РИА Новости.