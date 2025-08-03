Общество

Вода не отвечает требованиям СанПиН в двух реках Псковской области

На 7 августа качество воды не отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям в двух реках Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

Сотрудники управления проводят оценку качества воды по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. Качественно воды не соответствует нормам:

в реке Ловать в районе городского пляжа города Великие Луки;

в реке Великая в районе городского пляжа города Пскова (улица Красноармейская);

в реке Великая в районе пляжа в районе Овсище города Пскова.

Следовательно, указанные зоны рекреации непригодны для отдыха. Результаты лабораторных исследований направлены в органы местного самоуправления муниципальных образований для ограничения эксплуатации зон рекреации.

В соответствии со статьёй 18 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасности для здоровья населения использования водного объекта.

На 7 августа выданы 18 санитарно-эпидемиологических заключений. Во избежание нарушения прав граждан на благоприятную среду обитания принято решение об объявлении и направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в адрес собственников шести зон рекреаций.