Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Мошенники под видом операторов
Псков летние террасы
инфографика регистрируем ТОС
отель «Покровский» продаёт «лотерейные билеты»?
Вкусно и полезно гастрогид по Псковской области
Вакансии в «Россетях»
новые возможности приобретения жилья в Пскове
Господин Рейтингомер
Бизнес в Великих Луках
вкусно и полезно плавленый сыр
Три кита успеха
помощь фермерам СОБЫТИЕ
Задержание ректора ПсковГУ
ПЛН 25 лет
 
 
 
ещё Общество 03.08.2025 19:260 На Северо-Западе рабочая неделя стартует аномально тёплой погодой 07.08.2025 16:420 На псковском заводе «Титан-Полимер» прошла тренировка по пожарной безопасности 07.08.2025 16:310 «Дневной дозор»: Хорошо ли убирают Псков летом? 07.08.2025 16:230 Пять женщин представят Псковскую область на конкурсе «Миссис Россия-2025» 07.08.2025 16:000 За 7 месяцев псковичи проговорили по мобильному почти 15 000 часов – Т2 07.08.2025 15:470 Депутаты, ветераны и молодежь из Псковской и Ленинградской областей встретились в Собрании
 
 
 
Самое популярное 03.08.2025 14:213 В Псковском районе сбит ещё один вражеский БПЛА 03.08.2025 08:535 Над деревней Неёлово в Псковском районе сбит БПЛА 31.07.2025 16:350 «Дикая аномалия»: в пушкиногорской деревне Бугрово выпал снег и снесло крыши 06.08.2025 19:402 Мисс Вселенная Оксана Федорова девятый день голодает в Крыму 01.08.2025 10:501 Приставы конфисковали часы Tissot у экс-замглавы администрации Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

На псковском заводе «Титан-Полимер» прошла тренировка по пожарной безопасности

07.08.2025 16:42|Псков

В рамках совершенствования системы промышленной безопасности на заводе «Титан-Полимер» прошла плановая тренировка по пожарной безопасности. В ходе учений отработаны действия и практические навыки, направленные на предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности сотрудников, сообщили Псковской Ленте Новостей на заводе.

Фотография: «Титан-Полимер»

По легенде в одном из помещений завода произошло возгорание. Пожар обнаружил сотрудник, который незамедлительно оповестил руководство и передал сообщение о возникновении внештатной ситуации экстренным службам. Следуя четкому алгоритму действий, была проведена эвакуация условно пострадавшего сотрудника из зоны возгорания. Одновременно с этим были приняты меры по оповещению и эвакуации сотрудников, находящихся в здании завода.

В ходе мероприятия работниками изучен порядок оказания первой медицинской помощи, использования мобильных средств перемещения пострадавших, отработаны вопросы взаимодействия между подразделениями завода и руководством в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Высокую готовность к локализации и ликвидации последствий ЧС на предприятии отметила и.о. начальника отдела ГО, ЧС и мобилизационной подготовки администрации Псковского района Елена Давалис, которая приняла непосредственное участие в тренировке.

Плановые учения позволили усовершенствовать профессиональную подготовку сотрудников и отработать успешную последовательность действий во время возникновения чрезвычайной ситуации.

В ближайших планах предприятия также провести пожарно-тактические учения совместно с сотрудниками пожарной части города Пскова.

«Такие мероприятия имеют большое значение для организации безопасного производства. С помощью регулярных тренировок и учений мы укрепляем промышленную безопасность, работаем на предотвращение опасных для жизни и здоровья сотрудников ситуаций. Благодарю всех коллег за четкость действий при проведении учений, ответственность и бескомпромиссный подход к пожарной безопасности», - отметил технический директор завода «Титан-Полимер» Валерий Середа.
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете качество уборки Пскова летом?
В опросе приняло участие 131 человек
07.08.2025, 16:420 На псковском заводе «Титан-Полимер» прошла тренировка по пожарной безопасности 07.08.2025, 16:350 Администрации районного центра и сельских поселений объединяют в Новосокольниках  07.08.2025, 16:310 «Дневной дозор»: Хорошо ли убирают Псков летом? 07.08.2025, 16:230 Пять женщин представят Псковскую область на конкурсе «Миссис Россия-2025»
07.08.2025, 16:190 В Госдуму внесут проект об отмене штрафов за тонировку 07.08.2025, 16:170 Женская сборная Псковской области вышла в финал чемпионата РФ по стрельбе из лука 07.08.2025, 16:000 За 7 месяцев псковичи проговорили по мобильному почти 15 000 часов – Т2 07.08.2025, 15:580 В деревне Задолье Псковского района построен внутрипоселковый газопровод
07.08.2025, 15:510 Латвийская школа демократии 07.08.2025, 15:470 Депутаты, ветераны и молодежь из Псковской и Ленинградской областей встретились в Собрании 07.08.2025, 15:410 Бывшая участница «Дома-2» найдена мёртвой в квартире в Нижнем Новгороде 07.08.2025, 15:360 Новую схему с участием нескольких человек используют мошенники
07.08.2025, 15:320 В Изборске завершается монтаж новой выставки «Настоящая Россия» 07.08.2025, 15:220 Продолжается суд над Львом Шлосбергом* по делу о неисполнении обязанностей иноагента 07.08.2025, 15:200 Вода не отвечает требованиям СанПиН в двух реках Псковской области 07.08.2025, 15:150 Промыв берега и обочины в локнянской деревне Барсуки устранят до 28 сентября
07.08.2025, 15:120 Храм хотят построить в великолукской деревне Борки 07.08.2025, 15:050 Момент ДТП на Октябрьской площади Пскова попал на видео 07.08.2025, 14:500 Грозы и дожди ожидаются в Псковской области 8 августа 07.08.2025, 14:410 Билайн расширил возможности платформы «план б.»: к ИИ-сервисам добавлена видеомодель Veo 3
07.08.2025, 14:340 Ребенка на самокате сбили на улице Юбилейной в Пскове 07.08.2025, 14:260 Уличные игры и суличный тир ждут посетителей псковского фестиваля «Воевода Шуйский» 07.08.2025, 14:250 Ульяна Михайлова: Адвокатская монополия затронет процедуру банкротства 07.08.2025, 14:140 Упавшие деревья повредили кладбище в Пушкинских Горах
07.08.2025, 14:000 Согласован проект реставрации лазарета Псково-Печерского монастыря 07.08.2025, 13:481 На Кубани от отравления чачей погиб мужчина из Пскова 07.08.2025, 13:440 О «пушкинской линии» жизни псковского и витебского губернатора Пещурова расскажет сотрудник «Михайловского» 07.08.2025, 13:370 В Псковской области завершают сезон сбора лесной малины. ФОТО
07.08.2025, 13:350 Банк России оценил объем хищений со счетов во 2 квартале в 6,3 млрд рублей 07.08.2025, 13:220 Псковский детский фонд за полгода привлёк более 23 млн рублей на благотворительность 07.08.2025, 13:130 Фермерские хозяйства и ИП в Псковской области за год произвели свыше 50 тысяч тонн картофеля  07.08.2025, 13:050 Луна покраснеет 7 сентября
07.08.2025, 13:000 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Что же будет с Родиной и миром? 07.08.2025, 12:570 Завершен ремонт дороги Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса 07.08.2025, 12:430 Кубок Пскова по ловле рыбы донной удочкой пройдёт 9-10 августа 07.08.2025, 12:400 Сергей Вострецов: Тысячи подростков трудоустроились этим летом
07.08.2025, 12:330 Мишустин предложил проводить тренировочные ЕГЭ в формате настоящего экзамена 07.08.2025, 12:290 Псковичей призвали избегать укусов комаров за границей из-за вспышки лихорадки чикунгунья 07.08.2025, 12:270 Свыше 40% работающих псковичей никогда не получают премий — аналитики 07.08.2025, 12:250 Полевой концерт для участников «Вахты памяти» дали в Невельском округе
07.08.2025, 12:210 Вывеску автомойки демонтировали на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 07.08.2025, 12:170 Псков оказался в десятке популярных направлений для трехдневного отдыха в августе 07.08.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка»: Адвокатская монополия 07.08.2025, 11:582 V междеревенский кинофестиваль «Золотой шуруп» состоится в Гдовском районе
07.08.2025, 11:560 МегаФон импортозаместил маршрутизаторы на магистральной сети 07.08.2025, 11:500 Тарифы на ЖКУ в Псковской области могут увеличиться на 15% в 2026 году 07.08.2025, 11:350 РФ и США договорились о встрече Путина и Трампа 07.08.2025, 11:290 «Сообразим на троих»: Что же будет с Родиной и миром?
07.08.2025, 11:250 Появились фото с места ДТП с погибшими детьми в Гдовском районе 07.08.2025, 11:230 С подрядчика взыскали более 1,2 млн рублей за неотремонтированный фасад дома в центре Пскова 07.08.2025, 11:160 «Дневной дозор»: Нужно ли прекратить строительство домов с газом? 07.08.2025, 11:140 Аудиоспектакль усадьбы Строгановых находится на финальной стадии подготовки
07.08.2025, 11:110 Конференция «Писатели Псковщины» впервые пройдет в областном центре 07.08.2025, 10:570 Шпиц погиб вместе с тремя людьми в ДТП в Острове 07.08.2025, 10:550 Аистенок застрял в опоре фонаря в Палкинском районе и получил переломы 07.08.2025, 10:410 «Банкротство и точка»: Адвокатская монополия
07.08.2025, 10:400 В пятницу на Земле ожидается самая мощная за два месяца магнитная буря 07.08.2025, 10:280 В Гдовском районе в ДТП с ВАЗом погибли двое детей 07.08.2025, 10:240 Губернатор призвал псковичей не беспокоиться из-за полетов сверхлегкой авиации в Середке 07.08.2025, 10:210 Опубликовано видео задержания жителей Псковской области за незаконный оборот кокаина
07.08.2025, 10:130 Минометную мину идентифицировали в великолукской деревне Никулино 07.08.2025, 10:120 Псковичей приглашают на арт-экскурсию по парку усадьбы «Михайловское» 07.08.2025, 10:000 Как быстро газифицировать свое домовладение – лайфхаки догазификации 07.08.2025, 09:520 Три коровы и теленок сгорели при пожаре в порховской деревне Путилово
07.08.2025, 09:420 Большинство работодателей Пскова не видит разницы между бакалаврами, магистрами и специалистами — опрос  07.08.2025, 09:300 Банкам запретят передавать коллекторам долги с просрочкой свыше 60 дней 07.08.2025, 09:150 Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания «Радиостанции Судного дня» 07.08.2025, 09:000 Незаконный оборот 100 кг кокаина пресекли псковские сотрудники ФСБ
07.08.2025, 08:540 Когда псковичам начнут приходить штрафы за отсутствие полиса ОСАГО? 07.08.2025, 08:400 Морковь, картофель, свекла и лук за месяц подешевели на треть 07.08.2025, 08:200 Подготовка к освящению колоколов храма Преображения Господня ведется в Усвятах 07.08.2025, 08:000 Обучающие семинары будут проводиться в псковском центре реабилитации ветеранов СВО
07.08.2025, 07:300 День Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны России празднуется сегодня 07.08.2025, 07:000 Международный день холостяка отмечается 7 августа 06.08.2025, 22:000 Как стресс влияет на состояние кожи, рассказал косметолог 06.08.2025, 21:400 В Порховском районе Россельхознадзор установил карантинную фитосанитарную зону по повилике
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru