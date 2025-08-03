Общество

На псковском заводе «Титан-Полимер» прошла тренировка по пожарной безопасности

В рамках совершенствования системы промышленной безопасности на заводе «Титан-Полимер» прошла плановая тренировка по пожарной безопасности. В ходе учений отработаны действия и практические навыки, направленные на предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности сотрудников, сообщили Псковской Ленте Новостей на заводе.

Фотография: «Титан-Полимер»

По легенде в одном из помещений завода произошло возгорание. Пожар обнаружил сотрудник, который незамедлительно оповестил руководство и передал сообщение о возникновении внештатной ситуации экстренным службам. Следуя четкому алгоритму действий, была проведена эвакуация условно пострадавшего сотрудника из зоны возгорания. Одновременно с этим были приняты меры по оповещению и эвакуации сотрудников, находящихся в здании завода.

В ходе мероприятия работниками изучен порядок оказания первой медицинской помощи, использования мобильных средств перемещения пострадавших, отработаны вопросы взаимодействия между подразделениями завода и руководством в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Высокую готовность к локализации и ликвидации последствий ЧС на предприятии отметила и.о. начальника отдела ГО, ЧС и мобилизационной подготовки администрации Псковского района Елена Давалис, которая приняла непосредственное участие в тренировке.

Плановые учения позволили усовершенствовать профессиональную подготовку сотрудников и отработать успешную последовательность действий во время возникновения чрезвычайной ситуации.

В ближайших планах предприятия также провести пожарно-тактические учения совместно с сотрудниками пожарной части города Пскова.