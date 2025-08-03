Общество

Умер обладатель восьми премий «Грэмми» Эдди Палмиери

Американский пианист, композитор, обладатель восьми премий «Грэмми» Эдди Палмиери скончался в возрасте 88 лет, сообщает газета New York Times со ссылкой на дочь музыканта.

«Эдди Палмиери... скончался в среду у себя дома в (городе - ред.) Хакенсак, Нью-Джерси. Ему было 88 лет», - говорится в публикации.

По словам дочери Палмиери, пианист скончался после продолжительной болезни, пишет РИА Новости.

Палмиери родился в 1936 году в Нью-Йорке. Музыкант прославился благодаря своему творчеству в жанрах латинского джаза и сальсы. Его альбомы Vamonos Pa'l Monte и The Sun of Latin Music получили высокие оценки критиков. Кроме того, Палмиери основал группы La Perfecta, La Perfecta II и Harlem River Drive. За свою карьеру он стал обладателем премии «Грэмми» восемь раз.