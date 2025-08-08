Общество

В великолукской деревне Шелково продолжается благоустройство общественной территории

В деревне Шелково Великолукского района активно ведутся работы по благоустройству общественной территории по федеральной программе «Комфортная городская среда» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

Фото: Андрей Козлов

Вместе с депутатом Госдумы, секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» Александром Козловским, руководством муниципалитета и местными активистами Андрей Козлов побывал на строительной площадке, чтобы оценить ход работ и обсудить детали с директором ООО «СМУ-44» Сергеем Капраловым, являющимся подрядчиком.

Место для благоустройства было выбрано в прошлом году самими жителями посредством рейтингового голосования. Подрядчик почти уже завершил все намеченные работы.



«После - зашли в местное почтовое отделение, где недавно был выполнен капитальный ремонт. Теперь находиться в здании гораздо приятнее», - добавил Андрей Козлов.