Общество

Юные артисты «Псковского цирка» отправились во Владивосток

Юные артисты «Псковского цирка» отправились во Владивосток, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры Псковской области.

Фотография: управление культуры Псковской области

Во Владивостоке с 7 по 27 августа в ВДЦ «Океан» в рамках IX смены «Масштабы творчества» ребят ждет особая программа — «Планета Цирка».

Наставниками юных артистов станут преподаватели государственного училища циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева (Карандаша) и артисты Росгосцирка.

В управлении культуры отметили, что ребята будут осваивать новые цирковые жанры, прокачивать навыки и создавать свои собственные номера вместе с мастерами манежа.