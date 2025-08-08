Общество

Сборная команда Псковского совета профсоюзов выступит на туристическом слёте

От Псковского областного совета профессиональных союзов выступает в этом году сборная команда Молодежного Совета «Профсоюзный стимул» на туристическом слёте «Дорпофжел», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фотография: Псковский областной совет профсоюзов

Ребята из разных отраслевых профсоюзов будут на протяжении трех дней соревноваться в стрельбе, лапте, дартсе, метании мяча и гранаты, прыжках в длину, рыбалке, туристической эстафете и многих других состязаниях.

«Желаем нашей команде победы! В прошлом году наша команда заняла первые места во многих дисциплинах. Хочу отметить, что такие мероприятия действительно способствуют единству и солидарности профсоюзного актива. Вперед к победе!», - прокомментировал событие Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.