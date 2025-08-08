Общество

Конкурс пирогов проходит на международном фестивале «Взвар» в Невеле

Фестиваль «Взвар» проходит в Невеле сегодня, 9 августа. Об этом сообщил глава Невельского района Олег Майоров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Олег Майоров / Telegram

Жители Невеля, других городов Псковской области и Республики Беларусь отмечают праздник в городском парке. Для гостей проходят мастер-классы по изготовлению украшений, чичковскому плетению ковров, гастрономический конкурс пирогов и концертная программа.

«На площадках кипит жизнь: музыка, праздничная атмосфера, мастер-классы на любой вкус, уникальные напитки и пироги, приготовленные по семейным рецептам, тематические фотозоны, огромный выбор сувениров. Благодарю организаторов за такое масштабное мероприятие!» - отметил Олег Майоров.

Фестиваль «Взвар» проходит в Невеле второе лето.