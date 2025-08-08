Общество

Новоржевской деревне Выбор исполнилось 594 года со дня основания

Глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова поздравила жителей деревни Выбор с праздником - их малая родина отмечает свою 594-годовщину сегодня, 9 августа. Об этом Любовь Трифонова сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

Праздник собрал несколько поколений жителей деревни Выбор. В рамках празднования гости получили награды и подарки, а также увидели выступления местных творческих коллективов.

«Ценность таких праздников - счастливые лица людей, отвлекшихся от постоянных забот, освещенные приветливыми улыбками. Много теплых слов благодарности в адрес всех, кто трудится на благо родной деревни, ветеранам, семьям, молодым и долгожителям. И это здорово! Живи, деревня!» - отметила Любовь Трифонова.

Глава Новоржевского муниципального округа поблагодарила организаторов торжества и подаренное всем праздничное настроение.