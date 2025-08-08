Общество

Почему ИИ не может навредить психике человека, рассказал психиатр

Обсуждаемые риски негативного влияния нейросетей на психическое здоровье пока не опираются на выводы исследований. Такие опасения чрезмерны, так как речь идет об уже привычной человеку опасности заведомо ложной информации, сообщил и.о. директора МНОЦ нейропсихиатрии СамГМУ Арсений Гайдук.

«Опасения по поводу вреда ИИ для психического здоровья, на наш взгляд, чрезмерны - опасность заведомо недостоверной информации вполне привычна современному человеку. Стоит упомянуть, что характер и качество информации, которую выдают чат-боты на основе ИИ, в огромной степени зависит от формы пользовательского запроса, который, по мнению нейросети, как бы содержит в себе входные данные для решения задачи. Если задача сформулирована плохо, предложенные решения будут отражать качество запроса», - пояснил он.

Врач также отметил, что разработчики языковых моделей не заявляли о том, что эти ассистенты предназначены для обсуждения глубоких личных переживаний, поэтому такое применение может приводить к противоречивым результатам.

«Достоверных литературных данных о влиянии использования ИИ на психологическое состояние пользователей пока недостаточно. <…> ИИ может навредить психологическому состоянию пользователя, когда тот имеет нестабильное психическое состояние, в том числе при наличии сверхценных идей или бреда, - очевидно, что языковые модели в рамках заданной пользователем темы могут поддерживать бредовые утверждения», - допустил эксперт.

Он также не исключил, что от использования чат-бота могут пострадать и психически стабильные люди, которые не склонны к использованию критического мышления и проверке информации, пишет ТАСС.