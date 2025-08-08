Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новые возможности приобретения жилья в Пскове
вкусно и полезно плавленый сыр
отель «Покровский» продаёт «лотерейные билеты»?
инфографика регистрируем ТОС
Последний шанс успеть на вечер романсов
Господин Рейтингомер
Вкусно и полезно гастрогид по Псковской области
Бизнес в Великих Луках
Мошенники под видом операторов
Вакансии в «Россетях»
Псков летние террасы
Лев в клетке
ПЛН 25 лет
в мире викингов
 
 
 
ещё Общество 08.08.2025 15:420 Тала Нещадимова: На выходных в регионе ожидается достаточно летняя погода 09.08.2025 21:300 Почему ИИ не может навредить психике человека, рассказал психиатр  09.08.2025 21:050 Медаль «50 лет совместной жизни» получила семья Васильевых на празднике Торошинской волости Псковского района 09.08.2025 20:180 Новоржевской деревне Выбор исполнилось 594 года со дня основания 09.08.2025 19:000 Конкурс пирогов проходит на международном фестивале «Взвар» в Невеле 09.08.2025 18:450 Международный день коренных народов мира отмечает народ сето 9 августа
 
 
 
Самое популярное 06.08.2025 19:402 Мисс Вселенная Оксана Федорова девятый день голодает в Крыму 03.08.2025 14:213 В Псковском районе сбит ещё один вражеский БПЛА 03.08.2025 08:535 Над деревней Неёлово в Псковском районе сбит БПЛА 06.08.2025 10:460 Появились фото с места смертельного ДТП с автобусом в Островском районе 06.08.2025 08:591 Экс-ректору ПсковГУ Ильиной вменили еще два эпизода превышения полномочий
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Почему ИИ не может навредить психике человека, рассказал психиатр 

09.08.2025 21:30|ПсковКомментариев: 0

Обсуждаемые риски негативного влияния нейросетей на психическое здоровье пока не опираются на выводы исследований. Такие опасения чрезмерны, так как речь идет об уже привычной человеку опасности заведомо ложной информации, сообщил и.о. директора МНОЦ нейропсихиатрии СамГМУ Арсений Гайдук.

«Опасения по поводу вреда ИИ для психического здоровья, на наш взгляд, чрезмерны - опасность заведомо недостоверной информации вполне привычна современному человеку. Стоит упомянуть, что характер и качество информации, которую выдают чат-боты на основе ИИ, в огромной степени зависит от формы пользовательского запроса, который, по мнению нейросети, как бы содержит в себе входные данные для решения задачи. Если задача сформулирована плохо, предложенные решения будут отражать качество запроса», - пояснил он.

Врач также отметил, что разработчики языковых моделей не заявляли о том, что эти ассистенты предназначены для обсуждения глубоких личных переживаний, поэтому такое применение может приводить к противоречивым результатам.

«Достоверных литературных данных о влиянии использования ИИ на психологическое состояние пользователей пока недостаточно. <…> ИИ может навредить психологическому состоянию пользователя, когда тот имеет нестабильное психическое состояние, в том числе при наличии сверхценных идей или бреда, - очевидно, что языковые модели в рамках заданной пользователем темы могут поддерживать бредовые утверждения», - допустил эксперт.

Он также не исключил, что от использования чат-бота могут пострадать и психически стабильные люди, которые не склонны к использованию критического мышления и проверке информации, пишет ТАСС.

Теги: #ии
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете качество уборки Пскова летом?
В опросе приняло участие 173 человека
09.08.2025, 21:300 Почему ИИ не может навредить психике человека, рассказал психиатр  09.08.2025, 21:050 Медаль «50 лет совместной жизни» получила семья Васильевых на празднике Торошинской волости Псковского района 09.08.2025, 20:400 Жители Пушкиногорского района отметили День физкультурника. ФОТО 09.08.2025, 20:180 Новоржевской деревне Выбор исполнилось 594 года со дня основания
09.08.2025, 19:500 Фестиваль «Александрова дорога» прошел в Самолве 09.08.2025, 19:290 Тело погибшего от винта моторной лодки мужчины обнаружили в Гдовском районе 09.08.2025, 19:000 Конкурс пирогов проходит на международном фестивале «Взвар» в Невеле 09.08.2025, 18:450 Международный день коренных народов мира отмечает народ сето 9 августа
09.08.2025, 18:200 Наталья Федорова наградила жителей Дуброво Псковского района в честь Дня деревни 09.08.2025, 18:000 Работы по благоустройству центрального сквера стартовали в Середке 09.08.2025, 17:400 Российская интернет-энциклопедия «Рувики» подарит летние призы псковским авторам 09.08.2025, 17:200 Любовь Трифонова: Новоржевские спортсмены достойно представляют честь города и округа
09.08.2025, 17:000 Соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup состоялись в Пскове. ФОТО 09.08.2025, 16:400 День физкультурника в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 09.08.2025, 16:190 Санкт-Петербургский неофолк проект Cailleach выступит на фестивале «Лешуга» в Пскове 09.08.2025, 15:510 В «Михайловском» рассказали о возможности попасть в «Музейную почту» даже в её выходные
09.08.2025, 15:350 Рекорд посещаемости забегов «5 вёрст» побит в Пскове 09.08.2025, 15:230 Спортивный праздник состоялся на ФОКОТе в Писковичах 09.08.2025, 14:550 Грозы и до +25 градусов прогнозируют в Псковской области днем 10 августа 09.08.2025, 14:300 Ограничение скорости до 40 км/ч введут на участке трассы «Псков» под Гатчиной с 11 августа
09.08.2025, 14:100 Презентация книги псковского юриста Ольги Кутузовой «Железная хватка» прошла в библиотеке на Конной 09.08.2025, 13:450 Более миллиона рублей перевели псковичи на «безопасные счета» мошенников 09.08.2025, 13:210 53% псковичей считают, что счет на первом свидании должен оплачивать мужчина – опрос 09.08.2025, 13:000 «Зарядка со стражем порядка» прошла для воспитанников областного центра семьи в Пскове
09.08.2025, 12:290 Советский и российский актер Иван Краско скончался на 95-м году жизни 09.08.2025, 12:280 Момент ночного наезда на ограждение на Рижском проспекте попал на видео 09.08.2025, 12:200 Автомобиль «налетел» на забор напротив псковского гипермаркета «Лента» 09.08.2025, 12:000 Полицейский спас дачника в псковской деревне Кебь
09.08.2025, 11:401 Чем трактор лучше ламборджини 09.08.2025, 11:150 Александр Котов пожелал псковичам спортивных и жизненных побед в День физкультурника 09.08.2025, 10:500 Путин и Трамп встретятся на Аляске для обсуждения вариантов долгосрочного мира на Украине 09.08.2025, 10:350 Шумовая разметка может появиться в Островском районе на аварийном участке трассе Р-23
09.08.2025, 10:200 «Газель» и Renault столкнулись в районе псковского ТЦ Fjord Plaza 09.08.2025, 10:000 Наталья Федорова встретилась с крупными аграриями деревни Похвальщина Псковского района 09.08.2025, 09:400 ФИПИ опубликовал демоверсии экзаменов для претендующих на российское гражданство иностранцев 09.08.2025, 09:200 Чем и для кого опасны спреи от комаров, рассказал химик
09.08.2025, 09:000 День физкультурника отмечают в России сегодня 08.08.2025, 22:000 Как стресс губит здоровье человека, рассказал психолог 08.08.2025, 22:000 По требованию Печорской прокуратуры проведут повторное орнитологическое исследование вокруг аэродрома Усинск 08.08.2025, 21:410 В Изборске открылась выставка по итогам международного пленэра «Настоящая Россия»
08.08.2025, 21:400 Сборная команда Псковского совета профсоюзов выступит на туристическом слёте 08.08.2025, 21:201 Глава Псковского района продолжает серию встреч с аграриями 08.08.2025, 21:000 Медицинский центр по духовной реабилитации создан при Псково-Печерском монастыре 08.08.2025, 20:400 В Пскове состоится мультиспортивный фестиваль, посвященный Дню физкультурника
08.08.2025, 20:200 В псковском кадровом центре состоялся семинар, посвящённый вопросам квотирования рабочих мест 08.08.2025, 20:000 В Пскове прошла первая беседа молодежи в рамках проекта «Священные встречи» 08.08.2025, 19:400 Юные артисты «Псковского цирка» отправились во Владивосток 08.08.2025, 19:200 Фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» пройдет в Пскове
08.08.2025, 19:000 За полгода в Пскове было возбужденно около ста дел по факту мошенничества 08.08.2025, 18:450 Тысячи километров. Ноль сомнений 08.08.2025, 18:400 В Печорах состоится фестиваль «Культурные мосты» 08.08.2025, 18:200 Специалисты Псковской области в сфере государственной молодежной политики приглашаются на семинар
08.08.2025, 18:000 Риск расширения ареала комаров-переносчиков чикунгуньи растет из-за потепления 08.08.2025, 18:000 Сотрудница ОМВД провела спортивное утро в псковском детском саду 08.08.2025, 17:580 Александр Козловский: В Гдове с нетерпением ждут асфальтирования дороги до Самолвы 08.08.2025, 17:520 В великолукской деревне Шелково продолжается благоустройство общественной территории
08.08.2025, 17:490 Необычные перекрытия обнаружили в усадьбе Строгановых в Волышево 08.08.2025, 17:480 Псковский музей приглашает в вечерний дозор с бравыми стрельцами Кремля 08.08.2025, 17:470 «Люди труда»: В каких специалистах нуждается дорожная сфера Псковской области? ВИДЕО 08.08.2025, 17:450 Жители Пскова увлеклись «тихой охотой»
08.08.2025, 17:430 Владимир Кузь: Нам не хватает популяризации трудовых профессий 08.08.2025, 17:420 Студента из Пскова приговорили к 2,5 года колонии за оправдание терроризма ﻿ 08.08.2025, 17:410 Завершен капремонт моста через реку Пенная в Островском районе 08.08.2025, 17:390 Троим жителям Себежского района вручили партбилеты «Единой России»
08.08.2025, 17:380 Николай Козловский: Доля систематически занимающихся спортом великолучан превысила 43% 08.08.2025, 17:350 В деревне Литовиж Печорского округа введен в эксплуатацию газопровод 08.08.2025, 17:330 Около 100 спортсменов станут участниками фестиваля для бойцов СВО в Великих Луках 08.08.2025, 17:290 Антон Мороз: По обращениям жителей выполнен ямочный ремонт на Любятовской набережной
08.08.2025, 17:270 В Псковской области досрочно завершили путешествие двух собак из-за нарушений ветеринарных требований 08.08.2025, 17:160 «На пятой передаче»: Светофор с задержкой, ограждения от лосей и фиксация превышения скорости в потоке. ВИДЕО 08.08.2025, 17:140 В Госдуме предложили заморозить цены на продукты первой необходимости 08.08.2025, 17:101 На территории Псковской области заработало мобильное приложение «Экстренный вызов 112»
08.08.2025, 17:070 Владимир Кузь: Геодезистов в Псковской области катастрофически не хватает 08.08.2025, 16:590 Имя владельца медали «За боевые заслуги» выяснили поисковики в Невельском округе 08.08.2025, 16:570 Банк России утвердил новый базовый стандарт для управляющих активами 08.08.2025, 16:520 Великолукских лучниц наградили в Петербурге за победу на чемпионате РФ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru