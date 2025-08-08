Общество

Сезон полярных сияний открыли псковские астрофотографы

Первое полярное сияние запечатлели фотографы-любители в Псковском районе в ночь с 8 на 9 августа. Снимки опубликованы в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Татьяна Шандромайло / «АстроПсков»

Сезон полярных сияний открыт, несмотря на полную луну и туман. Полная луна обычно мешает наблюдению за природным феноменом, но в этот раз она подсвечивала туман серебристым сиянием и создавала интересные тени.

«Туман, казалось, должен был полностью скрыть небесное представление, но сияние, словно обладая собственной волей, пробивалось сквозь него, окрашивая его в нежные оттенки зеленого, розового и фиолетового. Это было похоже на танец призраков, на перешептывание духов Севера, доносящееся сквозь завесу тайны», - отметила Татьяна Шандромайло.