Приставы проведут прием граждан в Псковской области 10 июня

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области и его структурных подразделениях 10 июня с 12:00 до 20:00 будет проводиться общероссийский день приема граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Граждане и представители организаций смогут обратиться к должностным лицам управления по вопросам, входящим в компетенцию Федеральной службы судебных приставов.

«В целях наиболее полного и оперативного рассмотрения обращений рекомендуется заранее сообщить о планируемом визите. Это позволит ответственным должностным лицам подготовить необходимые материалы и принять возможные меры для решения поставленных вопросов к моменту приема», - отметили в УФССП.

Предварительная запись на личный прием в управление ФССП России по Псковской области осуществляется по телефону: 8 (8112) 69-90-42. Предварительная запись в структурные подразделения УФССП России по Псковской области не требуется.

Управление ФССП России по Псковской области расположено в Пскове на улице Текстильной, 3.

ОСП Пскова №1 и №2; ОСП Псковского района; Межрайонный отдел судебных приставов по взысканию алиментных платежей и дознанию по Пскову и Псковскому району расположены в Пскове на улице Новгородской, 34.

С адресами подразделений судебных приставов, расположенных в районных центрах Псковской области, можно ознакомиться на официальном сайте управления ФССП России по Псковской области в разделе «Контакты».

В ведомстве отметили, проведение общероссийского дня приема граждан направлено на обеспечение открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, повышение доступности государственных услуг и эффективности взаимодействия с гражданами и организациями.

Вход в административные здания управления и его структурных подразделений осуществляется в пропускном режиме.

При посещении необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность; представителям физических и юридических лиц — документы, подтверждающие полномочия на представление интересов заявителя.