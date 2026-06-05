В России прошел сертификацию новый самолет

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выдало сертификат региональному самолету Ил-114-300. О том, что воздушное судно прошло сертификацию, сообщает Ростех.
Ведомство вручило сертификаты типа на региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300 и новый двигатель ПД-8 для самолета «Суперджет». Эти документы позволят начать их серийное производство.
По словам представителя кабмина, сегодняшнее событие подтверждает, что российская промышленность способна самостоятельно создавать сложные наукоемкие изделия полного цикла и делать это «в очень сжатые сроки», пишет «Лента.ру». На подобные продукты в мире уходит порядка 12 лет, но в России управились вдвое быстрее, подчеркнул Мантуров.
Ранее сообщалось, что турбовинтовой самолет Ил-114-300, являющихся модернизированной версией Ил-114, испытывали в условиях морозов до минус 50 градусов. Как рассказал управляющий директор компании «Ил» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Даниил Бренерман, в Якутии, где Ил-114-300, проходит программу испытаний, температура опускалась до минус 43-45 градусов.