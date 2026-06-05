 
Общество

В России прошел сертификацию новый самолет

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Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выдало сертификат региональному самолету Ил-114-300. О том, что воздушное судно прошло сертификацию, сообщает Ростех.

Ведомство вручило сертификаты типа на региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300 и новый двигатель ПД-8 для самолета «Суперджет». Эти документы позволят начать их серийное производство.

«Это входной билет на отечественный рынок гражданской авиации. Для этого предприятия Ростеха провели глубокую модернизацию практически всех систем воздушного судна. Самолет исполнен в базовой компоновке на 66 мест. Оснащен новыми российскими турбовинтовыми двигателями, современной авионикой, цифровым пилотажно-навигационным комплексом и эргономичным интерьером пассажирского салона», — пояснил первый вице-премьер Денис Мантуров.

По словам представителя кабмина, сегодняшнее событие подтверждает, что российская промышленность способна самостоятельно создавать сложные наукоемкие изделия полного цикла и делать это «в очень сжатые сроки», пишет «Лента.ру». На подобные продукты в мире уходит порядка 12 лет, но в России управились вдвое быстрее, подчеркнул Мантуров.

Ранее сообщалось, что турбовинтовой самолет Ил-114-300, являющихся модернизированной версией Ил-114, испытывали в условиях морозов до минус 50 градусов. Как рассказал управляющий директор компании «Ил» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Даниил Бренерман, в Якутии, где Ил-114-300, проходит программу испытаний, температура опускалась до минус 43-45 градусов.

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