Последний шанс успеть на вечер романсов
Вкусно и полезно гастрогид по Псковской области
вкусно и полезно плавленый сыр
Псков летние террасы
отель «Покровский» продаёт «лотерейные билеты»?
Вакансии в «Россетях»
Бизнес в Великих Луках
инфографика регистрируем ТОС
Господин Рейтингомер
новые возможности приобретения жилья в Пскове
Мошенники под видом операторов
Задержание ректора ПсковГУ
Сыр и сидр
помощь фермерам СОБЫТИЕ
 
 
 
Общество

День белого гриба отмечают 11 августа

11.08.2025 07:00

11 августа отмечается праздник, посвященный одному из самых популярных и ценных видов съедобных грибов, – День белого гриба. В первую очередь он известен среди любителей «тихой охоты» и грибных гастрономических блюд.

Изображения сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

Белый гриб – настоящий царь грибов. Он произрастает по всей европейской лесной зоне, в тайге, на Кавказе, хорошо адаптирован к любым видам почв, исключая торфянистые. Считается, что самые вкусные белые грибы растут в елово-берёзовых лесах, а собранные в сосняках не имеют сильного аромата и отличаются более рыхлой мякотью, пишет calend.ru.

Кстати, этот трубчатый гриб из семейства болетовых, рода боровиков известен и под другими названиями – боровик, глухарь, бабка, желтяк, медвежник, пан и др. От многих других грибов белый отличается своими крупными размерами, а его вкус и питательность позволяют готовить из него разнообразные блюда, а также делать заготовки.

Причем известен и популярен этот боровик с давних времен. В Древнем Риме были болетарии («болетус» – латинское название белого гриба) – специальные заведения для знатных женщин, где гриб применяли в косметических целях – делали маски для выравнивания и отбеливания кожи. А само название «Белый» он получил, по одной из версий, за то, что в разрезе оставался белым, в отличии от других съедобных «черных» грибов.

Вот и сегодня белый гриб – самый желанный трофей всех грибников. Считается, что если нашёл его, то поход за грибами удался! И это неудивительно, ведь белый гриб не только вкусен, но и богат витаминами, минералами и другими полезными веществами, в первую очередь – белком, который по своей питательности не уступает животным белкам. Не зря белый гриб называют «лесным мясом». Также в нем есть ряд незаменимых аминокислот. По содержанию солей кальция белый гриб приравнивают к изюму и черносливу, по содержанию кальция и фосфора – к рыбе, а по наличию солей меди он уступает лишь какао. Ещё в нём содержатся бетаины, которые участвуют в обмене веществ и укрепляют стенки сосудов. Также учёными установлено, что в белых грибах содержится витамин В3 (никотиновая кислота), помогающий побороть усталость, бета-глюкан, способствующий профилактике развития рака и снижению уровня «плохого» холестерина.

Таким образом, белые грибы полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях, нарушениях обмена веществ, для улучшения общего тонуса организма. Еще важным свойством этих грибов является способность снижать вязкость крови (а это профилактика ишемического инсульта, тромбофлебита и инфаркта миокарда). Важным аспектом является и то, что калорийность белых грибов невысокая – 30 ккал на 100 г продукта.

Однако, следует помнить, что белые грибы, как и другие, относятся к трудноперевариваемым продуктам из-за содержания грибной клетчатки – хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам. Поэтому блюда из грибов не рекомендуются людям с ослабленным здоровьем, страдающим заболеваниями пищеварительного тракта, и детям. Вообще, не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет.

Ещё важно знать, что у белого гриба есть опасный двойник – желчный гриб, или горчак, который очень похож по внешнему виду, но имеет горький вкус. При приготовлении горечь гриба усиливается, и это может испортить вкус блюда. Зато, именно благодаря содержанию специфических горечей, он применяется в фармакологии, являясь отличным желчегонным средством.

В связи со всем вышесказанным, белый гриб не мог не быть замечен и литературным сообществом. Так, этот боровик – частый персонаж русских сказок и советских мультфильмов, где он выступает мудрым советчиком или добрым другом героев.

История же сегодняшнего праздника, как принято считать, ведет свою историю с 1997 года, когда по инициативе грибников было принято решение учредить такой День, чтобы не только почтить «царя грибов», но и отметить богатство и уникальность российской грибной флоры.

В День белого гриба, уже известного в ряде регионов России, организуются различные тематические мероприятия, фестивали, ярмарки… Там можно купить свежие грибы и продукты, приготовленные из них, а также – попробовать различные грибные деликатесы. Где-то проводятся также мастер-классы по грибной охоте, видам грибов, умению их готовить и хранить. Поэтому День белого гриба отмечают не только грибники и гурманы, но и все, кто интересуется родной природой и окружающим миром. Вот и вы в честь праздника сходите в лес за грибами или приготовьте какое-нибудь грибное блюдо.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
