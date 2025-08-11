Общество

В Пскове только 6% родителей первоклассников «за» мужчин-педагогов в начальной школе — опрос

В Пскове только 6% родителей первоклассников выступают «за» мужчин-педагогов в начальной школе. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Очевидно, что, отдавая ребенка в школу, родители из Пскова ждут от педагога типичной женской заботы и мягкости: для 40% отцов и 36% матерей первоклассников женщина — лучшая кандидатура на роль первого учителя их ребенка. Предпочли бы учителя-мужчину 6% респондентов. Для 48% родителей пол не имеет значения.

Отвечая на вопрос о предпочтительном возрасте первого учителя, 37% родителей первоклассников говорили о том, что педагоги в возрасте от 30 до 40 лет — идеальный вариант для их детей в силу достаточного опыта и зрелости, присущих среднему возрасту. Педагогов до 30 лет предпочитают лишь 7% родителей, 40—50 лет — 18% родителей. Учителей старше 50 лет считают идеальными только 6%. 28% родителей считают, что возраст учителя не имеет значения.

Интересно, что матери предпочитают учителей 30—40 лет и реже выбирают нейтральную позицию по возрасту (19%), тогда как отцы гораздо чаще считают возраст неважным (35%) и немного чаще выбирают учителей старше 50 лет.