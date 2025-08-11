Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
инфографика регистрируем ТОС
отель «Покровский» продаёт «лотерейные билеты»?
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
Псков летние террасы
ПЛН 25 лет
Последний шанс успеть на вечер романсов
Три кита успеха
Задержание ректора ПсковГУ
Лев в клетке
Чем трактор лучше ламборджини
 
 
 
ещё Общество 11.08.2025 11:130 День в истории ПЛН. 11 августа 11.08.2025 18:280 «Постскриптум»: Как пройдет встреча на Аляске и стоит ли опасаться резкого ослабления рубля? ВИДЕО 11.08.2025 18:140 Полезные свойства активации авиарежима в смартфоне назвали псковичам 11.08.2025 17:460 Дожди и до +22 градусов прогнозируют в Псковской области 12 августа 11.08.2025 17:340 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 11 августа 11.08.2025 17:250 В Минздраве оценили ситуацию с лихорадкой чикунгунья
 
 
 
Самое популярное 06.08.2025 19:402 Мисс Вселенная Оксана Федорова девятый день голодает в Крыму 06.08.2025 08:591 Экс-ректору ПсковГУ Ильиной вменили еще два эпизода превышения полномочий 06.08.2025 10:460 Появились фото с места смертельного ДТП с автобусом в Островском районе 07.08.2025 13:481 На Кубани от отравления чачей погиб мужчина из Пскова 07.08.2025 11:250 Появились фото с места ДТП с погибшими детьми в Гдовском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Полезные свойства активации авиарежима в смартфоне назвали псковичам

11.08.2025 18:14|ПсковКомментариев: 0

Современные смартфоны давно перестали быть просто устройствами для звонков. Они стали нашими гидами, развлечениями и рабочими инструментами. Режим полета, изначально созданный для авиаперелетов, неожиданно оказался полезным в повседневной жизни. Руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования в МегаФоне Александр Джакония рассказал, какие задачи решает авиарежим.

Фото: МегаФон 

Экономия энергии — первое, что приходит на ум. Когда смартфон перестает искать вышки сотовой связи, сканировать Wi-Fi-сети и поддерживать Bluetooth-соединения, он тратит на 20–30% меньше заряда. Это особенно актуально в условиях слабого сигнала, где гаджет работает на пределе, пытаясь «поймать» сеть, например, в загородных поездках. А если поставить устройство в авиарежиме на зарядку, процесс ускорится на треть.

Но энергия — не единственный ресурс, который бережет этот режим. В жаркие дни или при интенсивной нагрузке — например, при съемке видео в 4K — смартфоны часто перегреваются. Отключение беспроводных модулей снижает нагрузку на процессор, предотвращая критический нагрев. Это продлевает срок службы аккумулятора и защищает электронные компоненты от износа.

Путешественникам авиарежим помогает избежать сюрпризов с расходом гигабайтов, а порой и денег на счету – если заранее не была подключена роуминговая опция. За границей фоновые обновления приложений, автоматическая загрузка медиа из соцсетей или синхронизация данных могут незаметно «съесть» гигабайты роуминга. Включив режим полета до приземления, пользователь блокирует эти процессы, а позже может точечно активировать Wi-Fi для безопасного подключения.

Для родителей также есть неочевидное применение функции: активация авиарежима поможет исключить случайные звонки или нежелательные покупки в приложениях, пока ваш гаджет в руках ребенка. Правда, эксперт напоминает: дети быстро учатся отключать эту опцию, поэтому дополнительная блокировка экрана паролем не помешает.

«Для тех, кто ценит концентрацию, режим полета становится цифровым щитом. Копирайтеры, студенты или просто любители книг могут использовать его, чтобы уйти от бесконечных уведомлений. При этом Wi-Fi можно включить отдельно — например, для фоновой музыки или работы с документами», - добавляет Александр Джакония.

Для тех, кто боится пропустить важные звонки, альтернативой станет режим «Не беспокоить». Он позволяет настроить ограниченный список контактов, от которых будут приходить уведомления. А в сочетании с авиарежимом такая комбинация создает идеальный баланс между продуктивностью и доступностью.

Таким образом, авиарежим — это не просто техническая функция, а инструмент для осознанного управления цифровой жизнью. Он напоминает: иногда стоит нажать одну кнопку, чтобы вернуть контроль над временем, энергией и вниманием, заключил эксперт. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоят ли вас участившиеся природные катаклизмы и аномалии?
В опросе приняло участие 15 человек
11.08.2025, 18:290 Стали известны подробности наезда на пешехода на улице Ижорского Батальона в Пскове 11.08.2025, 18:280 «Постскриптум»: Как пройдет встреча на Аляске и стоит ли опасаться резкого ослабления рубля? ВИДЕО 11.08.2025, 18:140 Полезные свойства активации авиарежима в смартфоне назвали псковичам 11.08.2025, 18:080 Пешехода сбили на улице Ижорского Батальона в Пскове
11.08.2025, 17:550 Мужчина и две девочки пострадали в результате съезда автомобиля в кювет под Псковом 11.08.2025, 17:460 Дожди и до +22 градусов прогнозируют в Псковской области 12 августа 11.08.2025, 17:400 Псковские полицейские помогли женщине доставить ребенка в больницу 11.08.2025, 17:340 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 11 августа
11.08.2025, 17:250 В Минздраве оценили ситуацию с лихорадкой чикунгунья 11.08.2025, 17:130 Антон Мороз провел очередную встречу с жителями улицы Новгородской 11.08.2025, 16:550 В Печорском округе проводится проверка по факту жестокого обращения с животными 11.08.2025, 16:450 «ГорДозор»: Псковские памятники. ВИДЕО
11.08.2025, 16:440 Девушку с гражданствами РФ и Украины заключили под стражу в Пскове по обвинению в содействии терроризму 11.08.2025, 16:350 Серия просветительских лекций Роспотребнадзора стартует в Псковской области 11.08.2025, 16:260 Свыше 16% респондентов ПЛН считают, что Псков хорошо убирают летом 11.08.2025, 16:180 Четыре боррелиозных клеща выявили в инфекционке в Пскове за неделю
11.08.2025, 16:060 Псковский военно-исторический музей-заповедник и музей боевой славы имени Ардзинба договорились о сотрудничестве 11.08.2025, 15:590 Шесть человек погибли в ДТП в Псковской области за прошлую неделю 11.08.2025, 15:550 ЛДПР — за доступный детский отдых! 11.08.2025, 15:470 «Железные люди»: О пользе силового экстрима. ВИДЕО
11.08.2025, 15:440 Высокая вероятность грозовых дождей ожидается в СЗФО в начале текущей недели 11.08.2025, 15:430 День археолога с «раскопками» и экскурсией проведут для детей в псковском музее  11.08.2025, 15:320 Трех повторно севших пьяными за руль водителей выявили в Псковской области 11.08.2025, 15:260 20 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю
11.08.2025, 15:240 Игорь Дитрих: Следующим этапом могут стать ограничения в школах по аксессуарам 11.08.2025, 15:170 Чат психологической помощи для молодежи действует в Псковской области 11.08.2025, 15:140 В России в июле большинство социально значимых продуктов подешевело на 3,7% 11.08.2025, 15:080 Путин подписал указ о запрете с 2026 года закупки военной формы иностранного производства
11.08.2025, 14:570 В Пскове только 6% родителей первоклассников «за» мужчин-педагогов в начальной школе — опрос 11.08.2025, 14:540 Силовой экстрим объединяет – президент областной спортивной федерации 11.08.2025, 14:500 Рентабельность продаж бензина на российских заправках ушла в минус 11.08.2025, 14:421 Интерактив: Найдется ли в Пскове место для Богородицы?
11.08.2025, 14:360 Команда псковичей «Профсоюзный стимул» заняла призовые места на турслёте 11.08.2025, 14:270 День города Новоржева отметят 16 августа 11.08.2025, 14:250 Кабмин вдвое сократит время рассмотрения заявлений на маткапитал 11.08.2025, 14:150 Делегация Псковской области во главе с губернатором работает в Республике Абхазия
11.08.2025, 14:060 Площадки для сбора ТКО и подъезд к кладбищу появились в Псковском районе благодаря ТОС 11.08.2025, 14:000 Участники экскурсионного тура в Печоры попали на празднование Дня города 11.08.2025, 13:520 Минометную мину идентифицировали вблизи невельской деревни Боброво 11.08.2025, 13:460 Глава региона поздравил печерян с 81-й годовщиной освобождения края от фашистов
11.08.2025, 13:320 Более 800 тысяч рублей выманили мошенники у псковичей 11.08.2025, 13:230 Пять матерей из Псковской области приняли участие в открытии конкурса «Миссис Россия-2025» 11.08.2025, 13:160 Псковичи кормили лису рядом с парком-пляжем «Воздух» 11.08.2025, 13:110 Наталья Кругликова назначена на должность директора невельской школы №5
11.08.2025, 13:060 Ортопедическое реабилитационное отделение открылось в детской больнице в Пскове 11.08.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Как пройдет встреча на Аляске и стоит ли опасаться резкого ослабления рубля? 11.08.2025, 13:000 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Печорах 11.08.2025, 12:530 Чемпионат и первенство области по силовому экстриму пройдут в Пскове
11.08.2025, 12:510 Игорь Дитрих: Учителя и директора активно занимаются подготовкой школ к 1 сентября 11.08.2025, 12:480 Два мусорных контейнера горели в Великих Луках 11.08.2025, 12:380 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Псковские памятники 11.08.2025, 12:330 Добровольцы продолжают искать пропавшую в начале июля великолукскую пенсионерку
11.08.2025, 12:270 Игорь Романов: ПЛН дает возможность выступить всем политическим силам 11.08.2025, 12:230 В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в сентябре 11.08.2025, 12:210 «Постскриптум»: Как пройдет встреча на Аляске и стоит ли опасаться резкого ослабления рубля? 11.08.2025, 12:200 Два псковича заманивали мужчин на СВО и похищали их выплаты
11.08.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Железные люди» с главой Федерации силового экстрима Псковской области 11.08.2025, 11:580 Гадюку заметили возле гаражей на улице Звездной в Пскове 11.08.2025, 11:530 Opel Movano сгорел на улице Матвея Кузьмина в Великих Луках 11.08.2025, 11:500 В этом году в Псковской области впервые сможет проголосовать 4 391 молодой избиратель
11.08.2025, 11:470 Из-за подтопления домов в Порхове перекопают улицу Пионерскую 11.08.2025, 11:420 Кровля и фасад горели в двухэтажном доме в Пскове 11.08.2025, 11:350 Себежанин вышел в финал телепроекта «Перепой звезду» на Первом канале 11.08.2025, 11:230 «ГорДозор»: Псковские памятники
11.08.2025, 11:200 Т1 стал лидером ИТ-индустрии России по версии RAEX 11.08.2025, 11:170 Росгвардейцы задержали в Пскове подозреваемого в краже материальных ценностей 11.08.2025, 11:130 День в истории ПЛН. 11 августа 11.08.2025, 10:590 Псковская область вошла в топ-5 рейтинга по снижению количества ДТП с пострадавшими
11.08.2025, 10:510 Старинную цепочку нашли археологи в Новосокольническом районе 11.08.2025, 10:470 Президент Федерации силового экстрима Псковской области Антон Ковалев станет гостем программы «Железные люди» 11.08.2025, 10:420 «Молочный хуторок» в Печорском районе. ФОТОРЕПОРТАЖ 11.08.2025, 10:330 Музеи-усадьбы Мусоргского и Ковалевской в Псковской области закрыты на выходной
11.08.2025, 10:250 В российских ведомствах назначили кураторов по развитию качества госуслуг 11.08.2025, 10:120 Больше половины строителей уверены, что престиж их профессии заметно вырос за последние 10 лет 11.08.2025, 10:000 «Двери в осень»: псковичек приглашают на женскую банную церемонию в «Гельдт» 11.08.2025, 09:520 Выпавшая из окна на улице Юбилейной в Пскове девушка находится в тяжелом состоянии
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru