Общество

Военным комиссаром по городу Пскову и району назначен Артемий Романов

Глава Псковского района Наталья Федорова провела рабочую встречу с новым военным комиссаром по городу Пскову и Псковскому району Артемием Романовым. Об этом Наталья Федорова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Нового военного комиссара по городу Пскову и Псковскому району представил региональный военком Сергей Судаков.

«Обсудили вопросы взаимодействия муниципалитета и военного комиссариата в целом и подготовку к осеннему призыву в частности. Пожелала Артемию Игоревичу плодотворной работы на новой должности», - рассказала Наталья Федорова.