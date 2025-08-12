Общество

Эффективность расходования средств на борьбу с борщевиком проверят в Псковской области

Проверка эффективности расходования выделенных на борьбу с борщевиком средств пройдет в Псковской области. Об этом Псковский природоохранный межрайонный прокурор Юрий Кравченко рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Опираясь на источники средств массовой информации, сейчас очень актуально стоит вопрос борьбы с борщевиком Сосновского. Планируем провести проверки на предмет того, как осваиваются деньги на борьбу с ним, эффективность работы органов местного самоуправления. Хотим сейчас провести проверку», — сказал Юрий Кравченко.

Он отметил, что в этом году на борьбу с борщевиком выделены беспрецедентно значительные суммы. Часть как субсидии поступили в бюджет районов, муниципальных образований.

«Видится мне проблема, что либо неэффективно данные средства осваиваются, либо каких-то научных у нас подходов не хватает, чтобы бороться с данным растениям. Мы заинтересовались этим вопросом», — добавил прокурор.