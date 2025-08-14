Псковcкая обл.
Общество

День в истории ПЛН. 15 августа

15.08.2025 13:40|ПсковКомментариев: 0

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому сегодня мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 15 августа в разные годы.

 

2001 год. Кришнаиты пошли по квартирам

«В Пскове активизировали свою деятельность представители религиозного течения кришнаитов», - говорилось в материале Псковской Ленты Новостей 16 августа 2001 года.

Кришнаиты появились в городе в начале девяностых годов, и поначалу часто устраивали марши с бубнами и песнопениями по улицам города. Однако потом их можно было увидеть все реже. «Сегодня кришнаиты, имеющие в городе несколько точек встреч, начинают поквартирный обход домов с целью привлечения сторонников их религиозных взглядов. Как сообщили нам представители этого течения, в скором времени они планируют возобновить массовые гуляния по улицам города», - писала ПЛН.

2005 год. Бензин А-92 в Псковской области подорожал

Ситуация на рынке бензина волнует псковичей по сей день. В этот день ровно 20 лет назад на ресурсах ПЛН появился материал о том, что период с 8 по 15 августа компании-операторы топливного рынка Псковской области - ООО «Псковнефтепродукт», ООО «Трейдер» и псковский филиал «ЛУКОЙЛ-Северо-Запад-Нефтепродукт» - увеличили за неделю розничные цены на бензин А-92 на 0,65%, до 15,50 рублей за литр.

Как сообщили в руководстве компаний, средняя розничная цена на бензин А-76 увеличилась на 0,61% и теперь составляет 13,20 рублей за литр, бензин А-95 подорожал на 0,18%, до 16,85 рублей за литр. Между тем, стоимость бензина А-98 за неделю увеличилась до 18,05 рублей за литр (процентный рост - 0,28%), а дизельное топливо подорожало на 0,42%, до 14,28 рублей за литр.

В настоящее время о таких ценах остается только мечтать.

2006 год. В Пскове произошло заказное убийство

«Сегодня, 15 августа, в 9.30, в подъезде собственного дома на Стахановской, 10, в Пскове, на третьем этаже был обнаружен тяжело раненый мужчина - член Коллегии адвокатов Псковской области Александр Басин. Как сообщили в пресс-службе УВД области, в Басина было произведено три выстрела из пистолета: два – в брюшную полость, третий – в грудную клетку. От полученных ранений пострадавший скончался в больнице», - писали на ПЛН.

На месте происшествия было найдено три гильзы от пистолета. Сотрудники правоохранительных органов склоняются к версии заказного убийства, поскольку преступники поджидали жертву, и личное имущество Басина осталось нетронутым.

Отметим, что Александр Басин также являлся конкурсным управляющим ООО «Псковское», которое некогда принадлежало депутату Псковского областного Собрания Алексею Большакову. Алексей Большаков также был застрелен возле собственного дома 3 декабря 2003 года.

В 2002 году Александр Басин баллотировался третьим по региональному списку ЛДПР в Псковское областное Собрание.

2007 год. На обустройство границы с Россией Латвия намерена затратить 440 млн евро

В нынешних реалиях, когда на границах строят заборы и выкапывают оборонительные рвы, сложно представить, что когда-то на ПЛН выходила новость о 440 млн евро, которые хотели потратить на благоустройство.

Деньги были необходимы для реконструкции дорог и пограничных пунктов, строительства зданий и стоянок, закупки оборудования для таможни, а также для создания системы видеонаблюдения, установки электронных датчиков и других проектов.

Эксперты прогнозировали, что это поможет уменьшить очереди на границе. 

2008 год. В Псковской области клещ атаковал итальянского туриста

Клещи атакуют любителей природы и в 2025 году, но в 2008 псковский клещ решил наброситься на итальянца. Тогда 15 августа главврач «Центра гигиены и эпидемиологии по Псковской области» Сергей Никифоров поделился с Псковской Лентой Новостей статистикой укусов клещей. 

По его словам, по состоянию на 14 августа в области были зарегистрированы 18 случаев клещевого энцефалита, 3 из них у ребенка (по состоянию на 7 августа заболевших было 16 человек).  Заболевших боррелиозом пока остается 69 человек.

Сергей Никифоров отмечал, что на тот момент увеличивалась обращаемость населения, пострадавшего от укусов клещей в Печорском районе, конкретно в Бору Белькова от укуса пострадал гость из Италии.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Лента новостей
