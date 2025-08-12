Общество

Юный великолучанин победил во всероссийской акции и получил путевку в «Артек»

По итогам проведения всероссийской акции партийного проекта «Мир возможностей» в 2025 году юный великолучанин Даниил Быстрицкий вошел в число лучших по направлению «Финансовая безопасность в цифровом мире», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Даниил Быстрицкий стал единственным представителем Псковской области из 200 школьников со всей страны, которые в сентябре примут участие 10-й смене в «Артеке». С юным дарованием встретился депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

«В числе победителей бесплатной путёвкой в "Артек" награжден наш земляк, ученик средней общеобразовательной школы №5 города Великие Луки Даниил Быстрицкий. Особая благодарность учителям и родителям мальчика, которые поддерживали и направляли талантливого школьника», — рассказал Александр Козловский и вручил диплом победителя Даниилу Быстрицкому.

Ключевым событием смены для победителей конкурса станет уже традиционная проектная сессия, на которой артековцы представят свои предложения в повестку работы партпроекта на 2025-2026 годы.

Имена победителей акций опубликованы на сайте движения «Сделаем вместе!» в разделах «Финансовая безопасность в цифровом мире», «Наследие Победы: сила в единстве», «История России в Великих Святых», «Здорово быть здоровым».

Осенью этого года планируется запустить всероссийские акции «Наши ценности», «Цифровой Я», «Я профи», «Я люблю родную культуру» и «Правильно быть здоровым». Отдельным направлением станут конкурсы знатоков России для иностранных школьников в рамках программы «Клуб друзей России» партии.