Юный великолучанин победил во всероссийской акции и получил путевку в «Артек» 

По итогам проведения всероссийской акции партийного проекта «Мир возможностей» в 2025 году юный великолучанин Даниил Быстрицкий вошел в число лучших по направлению «Финансовая безопасность в цифровом мире», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».
Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»
Даниил Быстрицкий стал единственным представителем Псковской области из 200 школьников со всей страны, которые в сентябре примут участие 10-й смене в «Артеке». С юным дарованием встретился депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.
Ключевым событием смены для победителей конкурса станет уже традиционная проектная сессия, на которой артековцы представят свои предложения в повестку работы партпроекта на 2025-2026 годы.
Имена победителей акций опубликованы на сайте движения «Сделаем вместе!» в разделах «Финансовая безопасность в цифровом мире», «Наследие Победы: сила в единстве», «История России в Великих Святых», «Здорово быть здоровым».
Осенью этого года планируется запустить всероссийские акции «Наши ценности», «Цифровой Я», «Я профи», «Я люблю родную культуру» и «Правильно быть здоровым». Отдельным направлением станут конкурсы знатоков России для иностранных школьников в рамках программы «Клуб друзей России» партии.