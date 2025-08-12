Общество

Псковские врачи-онкологи посетили Невельскую межрайонную больницу

Врачи-онкологи Псковского областного клинического онкологического диспансера посетили Невельскую межрайонную больницу, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото: министерство здравоохранения Псковской области

Они провели образовательный семинар, посвященный крайне актуальной проблеме ранней диагностики онкологических заболеваний. В ходе мероприятия онкологи псковского диспансера представили доклады, детально осветив современные методы диагностики рака на ранних стадиях. Врачи обменивались своим опытом, обсуждали сложные клинические случаи, делились наработками и методиками, позволяющими повысить эффективность ранней диагностики. Формат «вопрос-ответ» позволил местным врачам получить исчерпывающие ответы на все интересующие их вопросы.

Такое сотрудничество играет огромную роль в повышении квалификации специалистов Невельской районной больницы с прикрепленными к ней филиалами, улучшении качества оказания онкологической помощи населению региона и, безусловно, в своевременном выявлении и успешном лечении онкологических заболеваний.

Ранее аналогичные мероприятия прошли в Дедовичах и Опочке в рамках стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями в Псковской области.