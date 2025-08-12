Псковcкая обл.
Общество

Стало известно, как изменится расчет среднего заработка с сентября

13.08.2025 09:50|ПсковКомментариев: 0

Новый порядок определения средней зарплаты в России, который вступит в силу с 1 сентября, содержит несколько плюсов для работников. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Одно из изменений - это включение в расчет среднего заработка не только премий, но и денежных поощрений работника. Это, конечно, плюс для работника очевидный», - сказал депутат.

По его словам, также вводится отдельное правило расчета среднего заработка для выплаты выходного пособия путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце. Кроме того, в документе установлено, что для суммированного учета рабочего времени средний заработок для выходного пособия вычисляют путем умножения среднего часового заработка на среднее число рабочих часов месяца в году.

«В остальных случаях правила расчета остаются прежними. Так, для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях, и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска средний заработок исчисляется путем деления суммы зарплаты, фактически начисленной за расчетный период, на 12 и на среднемесячное число календарных дней 29,3», - сообщил Нилов.

Одним из плюсов нового постановления Нилов считает то, что утрачивают силу все действовавшие в этой сфере старые нормативно-правовые акты. «Все освежили, все обновили, все что было раньше - все это уже ушло в прошлое. Все теперь осовремененное, актуализированное и вновь работающее», - отметил парламентарий.

Предыдущая редакция положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы действовала с 2007 года. Новые правила, утвержденные правительством, вступят в силу 1 сентября 2025 года и будут действовать до 1 сентября 2031 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
