Общество

День в истории ПЛН. 18 августа

18.08.2025 15:53|ПсковКомментариев: 0

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 18 августа в разные годы.

 

2005 год. Криминальная сводка Псковской области

Целая свода криминальных событий вышла на Псковской Ленте Новостей 18 августа 2005 года. 84 преступления зарегистрировали в регионе за сутки. 

В доме в деревне Осипово Локнянского района был обнаружен труп женщины 1955 года рождения с признаками насильственной смерти. В пресс-службе УВД Псковской области сообщали, что побои, повлекшие за собой смерть женщины, нанес ранее судимый мужчина 1952 года рождения. Преступник задержан, на него заведено уголовное дело по статье 111.4 УК РФ (Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

В этот же день в 8.00 в Новосокольническую районную больницу поступила женщина с ножевым ранением брюшной полости. Удар нанес 25-летний мужчина в ходе ссоры, возникшей в результате распития спиртных напитков. 

Около 10.00 из ларька по проспекту Ленина в Великих Луках двое подростков 1987 и 1989 годов рождения похитили продукты питания на сумму 180 рублей. Похитителей задержали, продукты изъяли. Также ночью с витрины магазина по проспекту Гагарина 18-летний юноша, разбив стекло, похитил гитару. Ущерб составил 1500 рублей, музыкальный инструмент изъяли.

В ходе проведения оперативных мероприятий в доме 20-летнего жителя деревни Качаново Палкинского района был обнаружен и изъят 1 кг маковой соломки. По делу ведется проверка.

За сутки, по данным пресс-службы УВД Псковской области, было совершено 84 преступления, 69 из которых раскрыты. Из них 2 случая умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью (раскрыты), 4 грабежа (раскрыты) и 31 кража (19 раскрыто). Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4.

2008 год. Произошло ДТП с участием главы Псковского района Владимира Шураева

Произошло ДТП с участием главы Псковского района Владимира Шураева, такая новость была опубликована на ПЛН 18 августа 2008 года. На 7-м километре автодороги Псков - Муровицы автомобиль Nissan под управлением Владимира Шураева при объезде находящегося на проезжей части велосипеда наехал на лежащего на обочине дороги мужчину. В результате 52-летний житель деревни Муровицы скончался на месте происшествия.

Расследование вел Псковский межрайонный следственный отдел следственного управления следственного комитета Псковской области при прокуратуре РФ. 

2009 год. Самолеты в Ригу 

Четыре раза в неделю будут летать самолеты по маршруту Псков - Рига с 28 октября. Об этом во вторник, 18 августа 2009 года, на презентации нового рейса сообщила региональный менеджер «airBaltic» в России Светлана Малюк.

По ее словам, связано это с тем, что авиакомпания переходит на зимний режим работы. «Согласно новому графику, из Пскова самолеты будут вылетать в среду и в субботу в 06.30, в Ригу они прилетают в 06.30 по местному времени, а также в пятницу и воскресенье в 10.45 из Пскова и в 10.45 по местному времени соответственно самолет приземлится в Пскове. В обратном направлении самолет будет летать во вторник и субботу в 19.30 из Риги. В Пскове прибывает в 21.30 по местному времени. Помимо этого, запланированы вылеты из Риги в четверг и пятницу, с прилетом в Пскове в 01.00», - говорилось в материале Псковской Ленты Новостей.

Сегодня, к сожалению, о возобновлении авиарейсов в Ригу не идет и речи.

2010 год. Патриарх Кирилл прибыл в Псковскую область

18 августа 2010 года стало знаковым днем для Псковской области. В регион прибыл Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. 

Патриарха встречали представители духовенства во главе с настоятелем Псково-Печерского монастыря архимандритом Тихоном, представители администрации Псковской области, администрации Пскова, военнослужащие и представители СМИ.

В центре города, на Октябрьской площади тогда собралось большое количество людей. 

Площадь и часть Детского парка были оцеплены милицией, на месте дежурили «скорая помощь» и МЧС. На входах проверяли сумки. На Октябрьской площади устанавливали биотуалеты. У памятника княгине Ольге стояла сцена.

 

Визит патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в Псковскую область продлился два дня. Он посещал храм Трех Святителей в Псковском педагогическом университете и обращался к жителям Пскова у памятника княгине Ольге на Октябрьской площади. Во второй половине дня патриарха посетил Псково-Печерский монастырь, где совершил всенощное бдение на площади у Михайловского собора. 19 августа 2010 года патриарх Кирилл отслужил божественную литургию в Троицком соборе Пскова и совершил акт передачи иконы «Спас Вседержитель» на временное хранение в Спасо-Елеазаровский монастырь.

2014 год. 76-я дивизия награждена орденом Суворова

18 августа 2014 года 76-я десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая дивизия была награждена орденом Суворова. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ был опубликован на официальном сайте главы государства.

В частности, в указе говорилось: «За успешное выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом личным составом мужество и героизм наградить орденом Суворова 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую Черниговскую Краснознаменную дивизию». 

Орден Суворова - советская награда времён Великой Отечественной войны. Учреждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 года, одновременно с орденами Кутузова и Александра Невского. Орденом Суворова награждались командиры Красной Армии за выдающиеся успехи в деле управления войсками. Также награждались войсковые части.  

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе. 

Источник: Псковская Лента Новостей
