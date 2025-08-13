Общество

Эксперт рассказал, как стрессы формируют наши привычки и здоровье

Современный человек живет в эпоху беспредельной скорости, постоянного взаимодействия и стресса. В результате адреналин — гормон, вырабатываемый при стрессе, стал неотъемлемой частью нашей жизни. Но к какому здоровью может привести подобное постоянное злоупотребление «адреналином»? Об этом рассказала эксперт по биохакингу Мария Молоствова.

Фото: нейросети, источник: CHATGpt

«Выработка адреналина вызывает эффект, схожий с зависимостью от наркотиков. Поначалу он придаёт энергии и силы, но со временем это приводит к привыканию. Мы теряем связь с состоянием покоя и начинаем стремиться к более высоким «дозам» адреналина», - рассказала эксперт.

Наши предки имели низкие уровни адреналина в повседневной жизни и активировали его лишь в критических ситуациях. Но теперь, в мире, насыщенном стрессами и высокими требованиями, постоянный выброс этого гормона стал привычным. Для большинства из нас нет времени остановиться, выдохнуть и просто быть.

Ощущение «жизни» часто воспринимается через адреналиновый подъем. Но надо спросить себя: на что это влияет? Адреналин действительно помогает нам быть более продуктивными и улучшает физическую активность. Но постоянный стресс может привести к серьезным проблемам, таким как выгорание.

Частая активация адреналина приводит к излишнему напряжению нервной системы и нейротрансмиттеров. Это может вызывать:

Преждевременное старение нейронов.

Повышенный риск заболеваний, таких как Альцгеймер и депрессия.

Проблемы с бессонницей и тревожностью.

В результате возникает множество других заболеваний, включая сбои в иммунной системе, гипертонию и даже бесплодие. Со временем мы можем оказаться в состоянии, когда ежедневно испытываем необъяснимую тревожность или паранойю, пишет RuNews24.ru.

Как же мы можем побороть эту зависимость?

Отдых от технологий. Выключите телевизор и телефон на некоторое время. Это поможет успокоить ум. Глубокое дыхание. Оно помогает расслаблять тело и ум, создавая ощущения покоя. Замена напитков. Замените кофе на травяные чаи, которые помогут достичь большего расслабления. Покойные моменты. Воспользуйтесь вечерними вечерами для спокойных занятий, таких как чтение или медитация, чтобы создать пространство для восстановления. Теплая ванна. Это отличный способ расслабиться и снять напряжение после долгого дня.

«Наша жизнь полна стрессов и высоких ожиданий, что приводит к зависимости от адреналина. Но мы должны помнить о необходимости обеспечения организму полноценного отдыха. Согласитесь, иметь возможность находиться в состоянии покоя — это не роскошь, а необходимость, особенно в условиях нашего быстрого мира. Ненавязчивый отдых и атмосфера спокойствия способны вернуть нам здоровье и эмоциональное равновесие», - заключила Мария Молоствова.