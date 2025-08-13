Эксперт рассказал, как стрессы формируют наши привычки и здоровье

Современный человек живет в эпоху беспредельной скорости, постоянного взаимодействия и стресса. В результате адреналин — гормон, вырабатываемый при стрессе, стал неотъемлемой частью нашей жизни. Но к какому здоровью может привести подобное постоянное злоупотребление «адреналином»? Об этом рассказала эксперт по биохакингу Мария Молоствова.
Наши предки имели низкие уровни адреналина в повседневной жизни и активировали его лишь в критических ситуациях. Но теперь, в мире, насыщенном стрессами и высокими требованиями, постоянный выброс этого гормона стал привычным. Для большинства из нас нет времени остановиться, выдохнуть и просто быть.
Ощущение «жизни» часто воспринимается через адреналиновый подъем. Но надо спросить себя: на что это влияет? Адреналин действительно помогает нам быть более продуктивными и улучшает физическую активность. Но постоянный стресс может привести к серьезным проблемам, таким как выгорание.
Частая активация адреналина приводит к излишнему напряжению нервной системы и нейротрансмиттеров. Это может вызывать:
В результате возникает множество других заболеваний, включая сбои в иммунной системе, гипертонию и даже бесплодие. Со временем мы можем оказаться в состоянии, когда ежедневно испытываем необъяснимую тревожность или паранойю, пишет RuNews24.ru.
Как же мы можем побороть эту зависимость?
«Наша жизнь полна стрессов и высоких ожиданий, что приводит к зависимости от адреналина. Но мы должны помнить о необходимости обеспечения организму полноценного отдыха. Согласитесь, иметь возможность находиться в состоянии покоя — это не роскошь, а необходимость, особенно в условиях нашего быстрого мира. Ненавязчивый отдых и атмосфера спокойствия способны вернуть нам здоровье и эмоциональное равновесие», - заключила Мария Молоствова.