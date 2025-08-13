Общество

В Псковском районе приставы остановили деятельность строительной компании

В Псковском районе судебные приставы приостановили деятельность строительной компании за нарушение миграционного законодательства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП РФ по Псковской области

Сотрудники органа принудительного исполнения приостановили деятельность предприятия на 14 суток за несоблюдение законодательства в области трудовых отношений с мигрантами.

В отделение судебных приставов Псковского района на исполнение поступил исполнительный документ о назначении административного наказания в отношении строительной фирмы. В ходе проверки деятельности юридического лица было установлено, что на предприятии трудятся граждане, о трудоустройстве которых директор фирмы не уведомил контролирующий орган в установленном порядке. Таким образом, строительная фирма допустила нарушение по части 3 статьи 18.15 КоАП РФ, которой предусмотрена ответственность за неуведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином.

Рассмотрев материалы административного дела, суд назначил фирме наказание в виде приостановления деятельности путем временного прекращения работ сроком на 14 суток.

После возбуждения исполнительного производства врио начальника отделения судебных приставов Псковского района Наталья Степанова осуществила выезд на стройку.

Директор фирмы предупрежден об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда. Сотрудник органа принудительного исполнения приостановил деятельность фирмы.

На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки исполнения решения суда, за нарушение которого предусмотрена уголовная и административная ответственность.