Финалисты кадровой программы «Герои земли Псковской» прошли этап профориентации. Теперь за каждым участником закрепят персонального наставника. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
В итоговый список вошли: спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сенатор Наталья Мельникова, заместители губернатора Вера Емельянова, Ольга Тимофеева, Нинель Салагаева и Игорь Шатурный, министр здравоохранения Марина Гаращенко, министр экономического развития Андрей Михеев, ряд руководителей подразделений аппарата правительства.
«Как и обозначил ранее и сам готов быть наставником. Напомню, программа наставничества рассчитана на весь период обучения и продлится год. Уверен, с такой командой мы сможем раскрыть все особенности управленческой работы в системе публичной власти», - отметил Михаил Ведерников.