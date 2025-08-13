Общество

Финалисты кадровой программы «Герои земли Псковской» прошли этап профориентации

Финалисты кадровой программы «Герои земли Псковской» прошли этап профориентации. Теперь за каждым участником закрепят персонального наставника. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

В итоговый список вошли: спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сенатор Наталья Мельникова, заместители губернатора Вера Емельянова, Ольга Тимофеева, Нинель Салагаева и Игорь Шатурный, министр здравоохранения Марина Гаращенко, министр экономического развития Андрей Михеев, ряд руководителей подразделений аппарата правительства.

«Как и обозначил ранее и сам готов быть наставником. Напомню, программа наставничества рассчитана на весь период обучения и продлится год. Уверен, с такой командой мы сможем раскрыть все особенности управленческой работы в системе публичной власти», - отметил Михаил Ведерников.