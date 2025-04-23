Общество

Псковичей приглашают открыть новую главу блогерского проекта страны «ТопБЛОГ»

Жителей Псковской области приглашают в пятый юбилейный сезон Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей», сообщили Псковской области в правительстве региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В 2025 году участников ждет образовательная программа университетского масштаба, новый тематический трек, разработанный при поддержке федеральных ведомств, яркие медиасобытия в регионах России и продолжение уникальных проектов, включая второй сезон подкаст-шоу «Рекомендация». Участие в проекте доступно всем без возрастных ограничений, достаточно подать заявку на официальном сайте проекта.

Презентация пятого сезона одного из крупнейших образовательных медиапроектов в стране собрала на одной площадке участников прошлых сезонов — экспертов медиасферы, партнеров, представителей федеральных органов власти и институтов развития. Мероприятие прошло под кодовым названием «Контент на пятерку»: проекту исполняется пять лет — время роста, вдохновения и креативных открытий для сотен тысяч авторов. А еще пятерка — символ отличного результата: когда-то на уроках, а теперь — в мире контента, где качество всегда на первом месте.

«За пять лет 170 тысяч участников конкурса "ТопБЛОГ“ прошли обучающие программы. И в этом проекте все, что связано с обучением, с конкурсными механиками, с личностным развитием и реализацией ваших талантов — это самое главное. Но в зале из 170 тысяч оказались именно вы. И это сродни какому-то искусству, волшебству. Это, конечно, ваша заслуга, но, главным образом, подтверждение того, что вы нашли ключ к сердцам вашей аудитории», — отметил в своем приветствии начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин рассказал, что проект стал по-настоящему значимым для российской блогосферы: «ТопБЛОГ» — мощное сообщество, объединившее более 220 тысяч участников, которые с горящими глазами и неравнодушными сердцами запустили сотни ярких и значимых медиапроектов: от просветительских блогов до социальных инициатив. Это живое доказательство того, как своевременная поддержка помогает молодым людям раскрыть свой потенциал, говорить о своей стране с любовью, формировать контент, основанный на традиционных ценностях и культурном коде. Мы гордимся, что проект стал настоящей точкой роста для ребят из 89 регионов России и более 50 стран мира, и будем продолжать делать все, чтобы у них было еще больше возможностей для личностного роста и профессионального развития».

Жители Псковской области активно участвуют в проекте «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» с 2020 года: за четыре сезона к проекту присоединилось 334 человека, девять из них вошли в число финалистов и победителей.

В юбилейном сезоне проекта «ТопБЛОГ» они продолжат свой путь профессионального совершенствования, погружаясь в уникальные образовательные и конкурсные форматы. Эксперты поделятся ключевыми знаниями и рекомендациями, необходимыми для развития в динамичной медиаиндустрии. Участники смогут выбрать один из двух треков.

Трек «Министерство контента» — уникален для России, ведь впервые креативная индустрия встречается с актуальными задачами государства. Для участников будет предложено выбрать одно из пяти направлений, каждое из которых курирует федеральное ведомство: «Агротехнологии» (Минсельхоз России), «Туризм» (Минэкономразвития России), «Здоровье» (Минздрав России), «Образование и наука» (Минобрнауки России), «Культура и творчество» (Минкультуры России).

Участники — блогеры и специалисты, которым важно работать на стыке контента и актуальных государственных направлений — погрузятся в реальную тематику и задачи, которые формируют министерства и в командах разработают медиастратегии, важные для реализации социальной политики страны. Лучшие участники получат возможность пройти программу дополнительного профессионального образования в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Образовательный трек «Медиакампус» станет персональным медиа-университетским приключением, где участники прокачаются как авторы, стратеги, продюсеры, креаторы и медиаменеджеры. Шесть образовательных спринтов разработаны в партнерстве с экспертами одного из ведущих вузов России — Президентской академией. Лучшие участники трека смогут создать свои проектные инициативы, а также принять участие в конкурсе выпускных работ по трем уровням от новичков до профи и получить возможность стать победителем Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» 2025 года.

В новом сезоне участников ждут масштабные блог-туры и события в регионах России, встречи с лидерами индустрии, спецпроекты и насыщенная конкурсная программа. Запустится второй сезон подкаст-шоу «Рекомендация», которые поможет молодым авторам понять, как устроен медиамир, чему учиться, на что обращать внимание и как формировать свой голос — осознанно, уверенно и с уважением к культуре, истории и ценностям своей страны.

В 2025 году проект «ТопБЛОГ» будет развиваться при поддержке более 50 партнеров. Они приготовили для участников специальные партнерские кейсы, по итогу лучшие участники получат подарки от партнеров: экскурсии на режимные объекты, образовательные курсы, блог-туры, продвижение блогов, уникальный мерч.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» и направлен на поиск, обучение и развитие талантливых и увлеченных авторов и создание социального контента, синхронизированного с повесткой современной России. Заявку можно подать на официальном сайте проекта.