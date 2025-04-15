Общество

Чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» стартовал в Пскове

Церемония открытия Х Псковского чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» состоялась в Пскове 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Соревнования запланированы по 30 компетенциям. Среди них есть традиционные для региона — это «Столярное дело», «Швея», «Малярное дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Флористика», «Бисероплетение», «Художественное вышивание», «Гончарное дело» и другие. Новыми дисциплинами, по которым выступят участники в этом году, станут «Массажист», «Блинопек», «Жестовое искусство» и «Ковроткачество крючком». В чемпионате примут участие порядка 200 конкурсантов.

Также в соревновательную программу чемпионата среди школьников в этом году вновь включена компетенция «Фотограф».

Кроме соревновательной программы запланированы деловые встречи и профориентационные мероприятия, в том числе фестиваль знакомства с профессией.

Напомним, региональный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проводится с целью профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья. Движение «Абилимпикс» открывает новые профессиональные горизонты перед людьми с инвалидностью и помогает формировать инклюзивное общество, в котором каждый человек может реализовать свой потенциал.

Чемпионат организован Минпросвещения России и проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с этого года входит в национальный проект «Молодежь и дети».