Общество

Сергей Вострецов: Нужно работать над устранением причин недоступности медпомощи

Профсоюзы СОЦПРОФ поддержали инициативу о компенсации россиянам за недоступные услуги ОМС, написал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своём Telegram-канале.

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили ввести компенсацию гражданам за платные медицинские услуги, если бесплатные в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС) оказались недоступны. Об этом говорится в письме парламентариев на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Согласно предложению, механизм возмещения будет распространяться на услуги, входящие в территориальную программу государственных гарантий, но которые по объективным причинам не были предоставлены бесплатно в медицинских организациях.

Авторы инициативы предлагают поручить правительству разработать условия и порядок компенсаций, а также определить, какие доказательства будут подтверждать невозможность получения бесплатной помощи. Граждане смогут подать заявку на возмещение в течение года с момента оказания услуги.

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов заявил, что эта мера отвечает запросам общества и может стать важным шагом в защите социальных прав: «Мы в СОЦПРОФ всегда говорили, что право на бесплатную медицинскую помощь должно быть не на бумаге, а в реальной жизни. Если человеку пришлось платить за услугу, которая гарантирована государством, — это значит, что система дала сбой, и гражданин не должен быть тем, кто расплачивается за этот сбой. Возмещение таких расходов — это не милость, а восстановление справедливости. Но мы также настаиваем: вместе с введением компенсаций нужно работать над устранением причин недоступности помощи. Иначе мы получим красивую формальность, а не реальную защиту права на здоровье».

По словам Вострецова, профсоюзы СОЦПРОФ готовы участвовать в общественном контроле за реализацией возможного закона и следить за тем, чтобы механизм возмещения работал прозрачно и без излишней бюрократии.