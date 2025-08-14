Общество

Медаль «50 лет совместной жизни» вручили семье Дмитриевых из Писковичей

Глава Псковского района Наталья Федорова вручила медаль «50 лет совместной жизни» Алексею и Нине Дмитриевым из псковской деревни Писковичи сегодня, 14 августа. Об этом Наталья Федорова сообщила в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

Золотой юбилей супружеской жизни Алексей и Нина Дмитриевы отметили награждением медалью от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Пенсионеры родились, выросли и воспитали большую семью в Псковском районе.

«Алексей Иванович и Нина Ивановна наши земляки – всю жизнь они живут и трудятся в Псковском районе, сейчас на заслуженном отдыхе. В этой замечательной семье родились дочь и сын, затем семья разрослась до пяти внуков и одной внучки, а теперь есть и правнучка, мама которой, будучи медицинским работником, оказывала помощь нашим бойцам в зоне СВО. Большая семья – это счастье, за которым стоит большой труд взаимоуважения, взаимопонимания, сопереживания и поддержки друг друга», – отметила глава Псковского района.

Кроме того, Наталья Федорова пожелала Алексею и Нине Дмитриевым, а также членам их семьи здоровья, благополучия, радости жизни, мирного неба и долголетия.