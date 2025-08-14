Общество

День археолога отмечают 15 августа

Несмотря на то, что история Дня археолога не связана с какими-либо событиями и открытиями, и сам праздник не является ни государственным, ни национальным, археологи России и ряда стран постсоветского пространства отмечают свой профессиональный праздник 15 августа.

Существует несколько версий истории его возникновения. По одной из них, традиция отмечать 15 августа День археолога сложилась в СССР в 1930‑х годах по инициативе профессора Владислава Равдоникаса, который с 1934 по 1959 год руководил экспедицией на раскопках поселения «Старая Ладога» в окрестностях Ленинграда (сегодня — Санкт‑Петербург). По легенде, в экспедиции существовало строгое правило — отмечать только серьезные даты и праздники. Когда повода не нашлось, в другие экспедиции были направлены телеграммы: «Поздравляем с Днем археолога».

По другой версии, праздник зародился в Новгородской экспедиции в начале 1940-х годов, когда во время раскопок 15 августа студентам‑археологам захотелось отдохнуть. Они пришли к руководителю экспедиции Арциховскому и заявили, что сегодня большой праздник — день рождения Буцефала, коня Александра Македонского, и надо бы его отметить. Праздник отметили, как полагается, а потом повод забылся, и день рождения Буцефала стал Днем археолога.

Многие археологи считают, что дата праздника связана с днем рождения выдающегося ученого Татьяны Пассек (1903-1968), который сначала широко отмечали только в ее собственной экспедиции, а потом празднование 15 августа постепенно перешло и к другим.

Археология — (от греческого archaios — древний и logos — учение) — наука о древностях, изучение быта и культуры древних народов по дошедшим до нас вещественным памятникам или следам их жизнедеятельности различных исторических эпох (поселения и города, могильники и храмы, древние инженерные сооружения и орудия труда, письменные источники и памятники изобразительного искусства), получаемые в процессе раскопок. Это совершенно обособленная наука, сочетающая в себе полевые экспедиции и научный анализ. Все исторические события устанавливаются либо по письменным источникам, либо по данным археологии. Письменных сообщений сохраняется крайне немного, а бытового материала — порой больше, чем это можно себе представить, пишет calend.ru.

Среди знаменитых археологических открытий — руины храма Артемиды Эфесской — одного из семи чудес света античного мира; гробница фараона Тутанхамона в Египте; саркофаги в Долине царей; остатки легендарного Лабиринта — дворца Минотавра; клад 13 века, принадлежащий народности сапотеки; курган Куль-Оба; китайская «Терракотовая армия»; мумия женщины, погребенной около 2600 года до н.э.; австралопитек Люси...

В России археология стала развиваться с эпохи Петра I, который в 1714 году издал указ о том, чтобы «все собирали на местах разные древности». В этом же году в Петербурге был основан первый российский государственный публичный музей — Кунсткамера, для которого собирались древние находки. Начались раскопки курганов с исследовательскими целями, производилась реставрация отдельных памятников.

В середине 19 века в Санкт-Петербурге было основано Санкт-Петербургское археологическо-нумизматическое общество. Его возглавил президент Академии художеств герцог Максимилиан Лейхтенбергский, у которого был опыт самостоятельных археологических раскопок в Египте. На первом этапе существования общество ограничивало себя классической археологией и современной нумизматикой, в основном стран Запада. В 1849 году общество было переименовано в «Императорское археологическое Общество», а в 1924 году оно вошло в состав Академии истории материальной культуры.

Важным событием в развитии археологических исследований в России стало основание Императорской Археологической Комиссии графом С.Г. Строгановым на основе Комиссии для расследования древностей. В 1859 году император Александр II утвердил положение об Императорской Археологической комиссии, положив начало первому государственному учреждению отечественной археологии. После революции 1917 года Комиссия была реорганизована в Институт истории материальной культуры, позднее слившийся с Академией Наук.

В последние годы в России возрождается интерес к истории Отечества, выходит множество пособий и монографий на эту тему. Но можно с уверенностью сказать, что почти ни одно из них не было бы научно обосновано без данных археологии. Каждое лето во всех уголках России открываются новые полевые сезоны.

Сам же праздник, День археолога, как и многие другие профессиональные праздники, имеет свои традиции. Одна из них связана с проведением традиционного археологического мероприятия (сценарии которого весьма разнообразны) — Посвящения в археологи новичков, пройдя который, они считаются принятыми в ряды профессиональной братии, из «археолухов» становясь настоящими археологами.

Кстати, хоть этот праздник не имеет официального статуса, но в последние годы в этот день организуются тематические выставки, конференции, проводятся экскурсии по местам раскопок, устраиваются презентации книг и работ ученых.