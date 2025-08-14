Общество

ИИ поможет определить вид опухоли мозга по МРТ

Ученые Первого МГМУ им. И.М. Сеченова разработали инновационное веб-приложение, использующее искусственный интеллект для точной и быстрой диагностики новообразований в головном мозге. Система анализирует МРТ-снимки, чтобы не только обнаружить опухоль, но и определить ее точное местоположение, а также дать предположительную классификацию.

Основу приложения составляет современная нейросеть YOLO v11, которую обучили на более чем 5 тысяч изображений. Благодаря этому точность детекции опухолей достигла впечатляющего показателя — 97,1%, пишут «Известия».

«Веб-приложение не только находит опухоль и определяет место ее локализации, но и классифицирует новообразование, то есть делает предположительный вывод о его характере. Модель определяет, что обнаруженное образование — это, например, глиома, менингиома или аденома гипофиза», — сказал автор проекта, выпускник магистратуры «Интеллектуальные информационные технологии в медицине» передовой инженерной школы Сеченовского университета Иван Симонович.

У разработки открытый исходный код. Большинство бесплатных ИИ-решений, доступных на рынке, обычно ограничиваются лишь обнаружением новообразования, в то время как российское приложение предлагает комплексный анализ.