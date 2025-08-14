Общество

«Деловая Россия» провела круглый стол по развитию промышленного туризма

В библиотеке им. И.И. Василёва — прошёл круглый стол, организованный отделением «Деловая Россия», посвящённый одному из самых перспективных направлений для нашего региона — развитию промышленного туризма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Деловой России».

Собрались ключевые игроки, эксперты и лидеры общественного мнения, чтобы обсудить стратегию и возможности преобразования Псковской области в привлекательную точку для туристов, интересующихся промышленной историей и современными производствами.

Председатель отделения «Деловая Россия» Дмитрий Мельников отметил особую важность для региона развитие промышленного туризма.

«Для запуска и развития этого направления необходима объединённая работа бизнеса, власти и общественных организаций. «Деловая Россия» выступает инициатором и мощным драйвером этих перемен. Вместе мы готовы двигать этот фундамент и превращать Псковскую область в новый центр промышленного туризма России!". При региональном отделении "Деловая Россия " создан Комитет по туризму и Комитет по развитию промышленного туризма, которые и будут заниматься данным вопросом», - сказал Дмитрий Мельников.

Руководители комитетов Николай Солпековский и Дмитрий Блицин, так же приняли участие в работе круглого стола и выступили с рядом предложений.

В ходе обсуждения была выявлена критическая проблема: сегодня в Псковской области практически отсутствует промышленный туризм, несмотря на уникальный потенциал региона и богатое индустриальное наследие. Участники круглого стола поделились не только анализом текущей ситуации, но и конкретными предложениями по созданию и продвижению маршрутов, интеграции промышленного туризма в общую туристическую стратегию региона.

Исполнительный директор регионального отделения «Деловая Россия» Галия Акчурина презентовала новый проект отделения «Промышленный туризм»: От знакомства с производством к развитию региона.

Для реализации проекта создана экспертная группа, в нее вошли:

Дмитрий Блицын — председатель Комитета по туризму Псковского регионального отделения

Николай Солпековский — председатель Комитета по развитию промышленного туризма

Екатерина Ершова — генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области

Екатерина Шадрина — заместитель начальника отдела координации туристской деятельности Министерства туризма Псковской области

Гелена Самохвалова — президент Ассоциации Туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР»

Людмила Алиева — проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»

Евгения Смирнова — руководитель Агентства делового туризма и бизнес-мероприятий «Штаб Квартира».

Первые итоги реализации нового проекта будут представлены 28 августа на Форуме промышленности Псковской области.