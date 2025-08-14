Общество

Представитель Общественной палаты Псковской области избрана секретарем избирательной комиссии ДЭГ

Представитель Общественной палаты Псковской области Ирина Яковлева избрана секретарем территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) на выборах, которые пройдут в Единый день голосования 14 сентября 2025 года. Соответствующее решение принято на первом организационном заседании комиссии, ранее сформированной ЦИК РФ. В состав ТИК ДЭГ вошли 11 человек, предложенные политическими партиями и общественными палатами, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.

Фото: ЦИК РФ

Отметим, что Ирина Яковлева входит в состав территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования с 2022 года. Ранее она избиралась секретарем комиссии на выборах президента РФ.

Напомним, ТИК ДЭГ сформирована Центральной избирательной комиссией России на основе предложений политических партий, Общественной палаты РФ и общественных палат субъектов Российской Федерации, в которых проводится дистанционное электронное голосование.