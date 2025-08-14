Общество

Праздничные мероприятия ко Дню российского флага пройдут в Летнем саду в Пскове

Праздничные мероприятия ко Дню российского флага пройдут в Летнем саду, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фотография: Псковский городской молодёжный центр

22 августа у памятника Пушкина и крестьянки состоятся праздничные мероприятия, посвящённые Дню Государственного флага Российской Федерации.

С 12:00 до 15:00 волонтёры проведут акцию «Российский триколор», в ходе которой раздадут всем желающим ленточки цветов национального флага. В это же время особую атмосферу празднику придадут показательные выступления молодых спортсменов Пскова, подготовивших специальную программу на патриотическую тематику.

Кульминацией праздника станет масштабный флешмоб, участники которого совместно растянут большое полотно российского триколора.

Вход свободный.