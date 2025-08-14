Общество

Рабочие, водители, охранники — лидеры по желанию найти работу в Псковской области

Абсолютными лидерами по желанию найти новую работу в преддверии бизнес-сезона в Псковской области стали представители рабочих специальностей — их активность выросла на 43%, сейчас работу ищут более 2,7 тысячи человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в сервисе по поиску работы hh.ru.

Фотография: Freepik / автор senivpetro

На втором месте — работники сферы транспорта, логистики и перевозок (рост на 38%, более 2,1 тысячи соискателей). Замыкает тройку лидеров сфера безопасности — активность специалистов здесь увеличилась на 36%.

Кроме того, прямо сейчас в Псковской области ищут работу более 1,2 тысячи производственников — их число увеличилось на 13%. Также активизировались более 1 тысячи ИТ-специалистов (+28% новых соискателей). Не менее активны преподаватели и репетиторы: их активность выросла на 16%.

Интересно, что в преддверии осени в Псковской области осталась только одна профессиональная сфера, где соискатели не увеличили активность в поисках работы, — юриспруденция.