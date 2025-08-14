Общество

День образования Всероссийского общества инвалидов отмечается 17 августа

День образования Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) отмечается сегодня, 17 августа.

Уже 37 лет, более трети века, Общество живет, объединяя усилия и стремления к созданию комфортной жизни для каждого гражданина нашей страны.

Сегодня ВОИ – это огромная семья, ряды которой объединяют полтора миллиона человек. Это 24 300 первичных ячеек поддержки, 2 100 районных и городских оплотов помощи и 86 региональных центров.

«Мы неустанно работаем над тем, чтобы права и возможности людей с инвалидностью были такими же, как у всех россиян. Мы помогаем найти людям с инвалидностью свое место в обществе, быть услышанными и реализованными», - отметили в ВОИ.