Первая Вице-Миссис Россия-2025: Именно 76-я дивизия меня привела на этот конкурс

Первая Вице-Миссис Россия-2025 Сабина Павликова в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» рассказала, как 76-я дивизия привела ее на конкурсы красоты.

«Именно 76-я дивизия меня привела на этот конкурс, потому что еще в 2019 году мне наше командование предложило стать участницей конкурса «Краса ВДВ», но я вынуждена была отказаться, так как я уже находилась на третьем месяце беременности. Гештальт остался незакрытый. И находясь уже в третьем декрете, я решила, что есть время, есть возможность. В прошлом году был кастинг, написала заявку, приняли, пришла, получила титул Первая Вице-Миссис Псков. Пришла на конкурс России я как Первая Вице-Миссис Псков, ушла я как Первая Вице-Миссис Россия», — рассказала Сабина Павликова.

Гостья студии добавила, что сложности у нее вызывал процесс ходьбы по сцене: «В строю мы ходим с левой ноги, есть свои правила. На сцене они совершенно другие».

Сабина Павликова является действующей военнослужащей. На самом фестивале «Миссис Россия-2025» была единственной, кто получил две премии. Ей вручили ленту «Миссис защитница Отечества». Также Сабина Павликова - кандидат в мастера спорта по военному многоборью, чемпионка по стрельбе среди женщин Вооруженных сил Российской Федерации.