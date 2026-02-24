 
Росгвардейцы провели урок мужества в Дедовичском округе

В рамках акции «Неделя мужества» сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии провели познавательное мероприятие для учащихся Дубишенской школы в Дедовичском округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области. 

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

Встреча была нацелена на патриотическое воспитание молодёжи и знакомство ребят с профессией защитника Отечества. Росгвардейцы поделились с учащимися историями из служебной практики, рассказали о задачах, которые ежедневно выполняют подразделения вневедомственной охраны, и о важности их работы для обеспечения безопасности граждан.

Особое внимание на уроке уделили знаковым датам: 10-летию образования Росгвардии и 215-й годовщине со дня образования войск правопорядка.

Сотрудники подробно рассказали, как развивались войска правопорядка на протяжении двух с лишним веков, какие традиции были заложены предшественниками и как они сохраняются в современной Росгвардии.

В ходе встречи ребята смогли задать гостям интересующие вопросы, от бытовых деталей распорядка дня росгвардейца до особенностей профессиональной подготовки. Сотрудники продемонстрировали некоторые элементы экипировки и объяснили их назначение.

