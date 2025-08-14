Общество

«Миссис Душа России-2025»: Конкурс красоты – не о конкуренции, а о поддержке

«Миссис Душа России-2025» Кристина Разумович в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» рассказала, какая атмосфера царила на конкурсе красоты.

«Я педагог в четвертом поколении, да, я свою душу отдаю детям. У меня четверо детей. Мы здесь, кстати, все многодетные мамы. И конкурс о том, что мы все не о конкуренции, а о сплочении, о поддержке. Душа – это когда ты всегда держишь за руку свою подругу, нас всех это очень сильно сплотило. Наша команда вообще была очень дружная. Это, знаете, не когда кто-то там подсыпал какие-то там крошки или еще что-то. Это про то, чтобы помочь поправить прическу, поправить макияж, застегнуться», — рассказала Кристина Разумович.

Она рассказала, как в первый день у нее разошлась молния на платье, и девушки зашивали ее наряд. После Кристина Разумович помогла «Миссис Россия-2025» Екатерине Семеновой, одолжив свои украшения для одного из образов. Победительница конкурса отблагодарила участницу медом.