Около 60 молодых специалистов ждут на работу в псковских учреждениях образования

Около 60 молодых специалистов могут прийти работать в псковские образовательные учреждения. Об этом начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев рассказал в беседе с корреспондентом ПЛН FM.
Также Псков привлекает из других районов и регионов специалистов педагогической сферы.
«Это целый комплекс мероприятий, но даже весь этот комплекс, к сожалению, не дает ожидаемого результата. Хотя необходимо сказать, что мы очень активно этим занимаемся. Большое количество ребят в этом году получат целевое обучение», — заключил Геннадий Иойлев.