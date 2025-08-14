Общество

Около 60 молодых специалистов ждут на работу в псковских учреждениях образования

Около 60 молодых специалистов могут прийти работать в псковские образовательные учреждения. Об этом начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев рассказал в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«У нас тоже есть кадровая проблема, мы прилагаем все усилия для ее решения. Мы в этом году также ждем достаточно большое количество молодых специалистов, надеемся на 60 человек, которые придут в наши образовательные учреждения — не только в школы, но и в дошкольные образовательные учреждения. Плюс, мы очень активно сотрудничаем с нашим базовым вузом в части привлечения студентов на непрерывной практику. Мы размещаем вакансии на всевозможных площадках», — сказал Геннадий Иойлев.

Также Псков привлекает из других районов и регионов специалистов педагогической сферы.

«Это целый комплекс мероприятий, но даже весь этот комплекс, к сожалению, не дает ожидаемого результата. Хотя необходимо сказать, что мы очень активно этим занимаемся. Большое количество ребят в этом году получат целевое обучение», — заключил Геннадий Иойлев.